Il 15 settembre (ossia oggi) segna la scadenza della 5° rata della rottamazione cartelle edizione legge bilancio 2023, per coloro che non hanno scelto il pagamento in unica soluzione. Oggi però è domenica. Quindi, la scadenza può passare a domani, 16 settembre. La legge, ad ogni modo prevede 5 giorni di tolleranza Ossia di pagare entro 5 giorni dalla scadenza senza avere conseguenze.

Pertanto, contando i 5 giorni si finisce al 21 settembre. Ma il 21 è sabato e il 22 è domenica In definitiva, la 5° rata della rottamazione ha scadenza il 23 settembre paga in tutto o in parte la rata entro detta data, il contribuente decade dalla sanatoria.

Le soluzioni da casa

Per chi non ha attivato la domiciliazione bancaria rottamazione cartelle, per il pagamento deve usare il bollettino ricevuto insieme alla comunicazione di accoglimento della domanda. (recuperabile anche nella propria area riservata del sito dell’Agenzia Entrate Riscossione). In vista della scadenza è opportuno riepilogare tutte le possibili strade da pagare.

Una prima strada per pagare è il servizio “Paga online”, accessibile direttamente sul portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione o tramite l’applicazione Equiclick. Questa piattaforma offre la possibilità di pagare attraverso la soluzione digitale pagoPA, un sistema che permette di effettuare transazioni sicure e tracciate grazie al codice identificativo univoco di versamento (IUV), fornito dall’ente creditore.

Possibile pagare anche attraverso i canali telematici delle banche, delle Poste Italiane e di altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al circuito pagoPA.

Metodi tradizionali per pagare la rottamazione cartelle

Per chi preferisce modalità più tradizionali, è possibile effettuare il pagamento della rata presso gli sportelli bancari, gli uffici postali, o gli sportelli automatici (ATM) abilitati al servizio Cbill. Anche molte tabaccherie e ricevitorie offrono la possibilità di pagare le cartelle esattoriali grazie alla loro adesione al nodo pagoPA. È sempre necessario portare con sé il modulo pagoPA per consentire all’operatore di effettuare correttamente la transazione.

Un’ulteriore opzione è quella di recarsi di persona presso uno degli sportelli territoriali dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Tuttavia, occorre in tal caso prenotare un appuntamento tramite il servizio online “Prenota un appuntamento allo sportello” disponibile sul sito ufficiale, oppure telefonando al numero unico 060101. Questo permette di fissare dati e ora dell’incontro, rendendo l’operazione più rapido ed efficiente.

Riassumendo…