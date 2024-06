La quattordicesima mensilità rappresenta una somma aggiuntiva rispetto alla pensione ordinaria, concessa dall’INPS ai pensionati. Tuttavia, non tutti i pensionati ne beneficiano, e tra coloro che ne hanno diritto, non tutti la ricevono nello stesso momento. Questo beneficio, regolamentato dalla legge n. 127/2007 e successivamente modificato dalla legge n. 232/2016, è stato pensato per offrire un ulteriore supporto finanziario ai pensionati con redditi più bassi.

Si tratta di una somma extra che viene erogata annualmente dall’INPS, una forma di retribuzione differita.

Chi ha diritto alla quattordicesima mensilità

Essa si aggiunge ai dodici ratei mensili della pensione ordinaria e alla tredicesima mensilità. Contrariamente alla tredicesima, che è una rata del trattamento pensionistico basata sulla retribuzione pensionabile o sui contributi versati, la quattordicesima è una sorta di bonus calcolato in base al reddito e all’anzianità contributiva del pensionato.

Per beneficiare della quattordicesima mensilità, i pensionati devono soddisfare alcuni requisiti specifici:

tipologia di pensione: la quattordicesima spetta a chi riceve uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria e delle sue forme sostitutive, esclusive ed esonerative, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria. Sono inclusi i pensionati che percepiscono pensioni dirette o indirette (anche di invalidità) erogate dall’INPS, anche in regime di cumulo assicurativo con altri enti previdenziali. Tuttavia, non ne hanno diritto coloro che percepiscono assegni e pensioni sociali o prestazioni di natura assistenziale.

età: è necessario avere almeno 64 anni.

reddito: il reddito complessivo non deve superare due volte il trattamento minimo annuo del Fondo Lavoratori Dipendenti.

Importo

Nel 2024, il trattamento minimo è fissato a 598,61 euro al mese, aumentato del 5,4% per adeguarsi all’inflazione. L’importo della quattordicesima è determinato dall’anzianità contributiva complessiva del pensionato e varia in base al reddito:

fascia di reddito fino a 1,5 volte il trattamento minimo: per i pensionati con redditi fino a 11.672,90 euro annui, l’importo della quattordicesima sarà maggiore

fascia di reddito tra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo: Per i redditi compresi tra 11.672,90 e 15.563,86 euro, l’importo sarà inferiore rispetto alla fascia precedente.

Trovi qui una nostra guida sui requisiti e importi della quattordicesima 2024.

Tempistiche di pagamento della quattordicesima

La quattordicesima viene pagata automaticamente, senza necessità di fare domanda, sulla base dei redditi dichiarati negli anni precedenti. Tuttavia, il periodo di pagamento varia:

luglio : i pensionati che soddisfano i requisiti entro il 31 luglio ricevono la quattordicesima con la rata di pensione di luglio

: i pensionati che soddisfano i requisiti entro il 31 luglio ricevono la quattordicesima con la rata di pensione di luglio dicembre: coloro che maturano i requisiti dal 1° agosto al 31 dicembre, o che diventano pensionati nel corso dell’anno rispettando i limiti di età e reddito, ricevono la quattordicesima con la rata di dicembre.

Riassumendo