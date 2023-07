Paesi black list, la Svizzera non è un paradiso fiscale (ufficiale)

La Svizzera esce ufficialmente dalla lista dei “paradisi fiscali”. Quindi, il paese elvetico non è più nell’elenco black list. L’esclusione non, tuttavia, con effetto immediato.

A stabilirlo è il decreto ministeriale (MEF) del 20 luglio 2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 28 luglio 2023.

Chi sono i paradisi fiscali

La black list è un lista di Paesi europei e NON europei considerati paradisi fiscali, ossia caratterizzati da una bassissima pressione fiscale e la mancanza di partecipazione ad un sistema di scambio di dati fiscali con l’Italia.

Alcuni contribuenti, approfittando di questi due elementi, cercando di investire o, comunque, dirottare capitali in questi Paesi così da sottrarli all’imposizione fiscale italiana. Per chi mette in atto questi comportamenti, incluso il trasferimento della residenza, si presume il principale obiettivo di eludere il nostro sistema fiscale.

Ad esempio, il legislatore dice che per chi trasferisce la residenza in uno di questi paesi si presume che lo faccia ai fini elusivi.

Black list, ufficiale dal 2024 esce la Svizzera

Quindi, è chiamato ai motivi effettivi di questa necessità di trasferimento.

Attualmente, l’elenco Paesi black list ai fini della predetta presunzione sulla residenza fiscale è quello di cui Decreto Ministeriale 4 maggio 1999 e successivi aggiornamenti.

Trovi qui la lista aggiornata dei paradisi fiscali. Rientrano, ad esempio:

Alderney

Andorra Anguilla

Antigua e Barbuda

Antille Olandesi

Aruba, Bahama (Bahamas)

Bahrein

Barbados

Belize

Bermuda

Brunei

Costa Rica

Dominica

Emirati Arabi Uniti

Ecuador Filippine

Gibilterra

Svizzera

Taiwan

Uruguay.

Il decreto ministeriale 20 luglio 2023 sancisce che, dal periodo d’imposta 2024, non sarà più nell’elenco Black listi la Svizzera.

