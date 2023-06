Obbligo POS, passo indietro: sanzioni anche per queste partite IVA

L’Agenzia delle Dogane fa un passo indietro sull’obbligo POS. Annulla la precedente decisione con cui si estromettevano alcune partite IVA. Questo significa che, adesso anche i contribuenti che prima ne erano esclusi ora devono sottostare all’obbligo.

Per comprendere la portata della novità dobbiamo fare un passo indietro al 30 giugno 2022. Da questa data, nel nostro Paese, gli esercenti attività possono subire sanzioni nel caso in cui dovessero rifiutare il pagamento tramite POS di beni e servizi.

Una sanzione che è pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale è stata rifiutata l’accettazione del pagamento elettronico.

I soggetti sanzionabili

La sanzionabilità per il rifiuto al pagamento con POS, quando nata, riguardava la generalità delle partite IVA. Quindi:

commercianti

artigiani

liberi professionisti (commercialisti, avvocati, ecc.)

tassisti

tabaccai

venditori ambulanti

attività ricettive (ristoranti, alberghi, ecc.).

Il passo indietro sull’obbligo POS per i tabaccai

Successivamente, l’Agenzia Dogane e Monopoli, con la determina del 25 ottobre 2022, precisava che non erano da considerarsi sanzionabili per il rifiuto del POS i tabaccai con riferimento alla vendita di generi di monopolio, di valori postali e valori bollati.

Stessa regola anche per chi avesse solo il patentino per la vendita dei citati beni.

Il tabaccaio, quindi, poteva rifiutare il pagamento con POS per le sigarette. Per contro era sanzionabile se avesse rifiutato il pagamento con POS per l’acquisto di caramelle, ecc.

Ebbene, adesso le cose cambiano. Infatti, l’Agenzia Dogane con la nuova determina n. 355282 del 26 giugno 2023, annulla la precedente del 24 ottobre 2022. L’annullamento ha efficacia dal 26 giugno 2023 stesso.

Pertanto, a partire dal 26 giugno 2023, i tabaccai sono sanzionabili se rifiutano il POS anche per la vendita di generi di monopolio, di valori postali e valori bollati.

Riassumendo…

dal 30 giugno 2022, le partite IVA sono sanzionabili se rifiutano il pagamento con POS

la sanzione è pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale è stata rifiutata l’accettazione del pagamento elettronico

inizialmente, con la determina Agenzia Dogane del 25 ottobre 2022, la sanzionabilità per il rifiuto del POS fu esclusa per tabaccai (e patentini) con riferimento esclusivamente alla vendita di generi di monopolio, di valori postali e valori bollati

l’Agenzia Dogane con la nuova determina del 26 giugno 2023 annulla la precedente determina

quindi, dal 26 giugno 2023, sono sanzionabili i tabaccai (e patentini) per il rifiuto del POS anche con riferimento alla vendita di generi di monopolio, di valori postali e valori bollati

intanto il MEF lavora per trovare nuove soluzioni all’obbligo POS

Per i rifiuti precedenti questa data, invece, non scatteranno sanzioni.