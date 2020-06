Nuovo concorso Rai per 80 tecnici: bando con scadenza a giugno

Nuovo bando di concorso Rai, Radiotelevisione Italiana, che in questo momento ha aperto un bando per 80 Tecnici della Produzione. Vediamo di che cosa si tratta e come inviare la candidatura.

Nuovo concorso Rai per 80 tecnici, requisiti e informazioni

La Rai ha pubblicato un bando 80 Tecnici della Produzione in tutta Italia. I candidati saranno assunti in apprendistato. Da quello che si apprende le selezioni avverranno a distanza a causa del coronavirus. Per candidarsi è necessario rispettare i seguenti requisiti:

Avere massimo 29 anni

Possesso della patente B

Possesso del diploma di Istituto Tecnico settore Tecnologico o Industriale o professionale settore Industria e Artigianato o Industria e artigianato per il made in Italy o Servizi culturali e di spettacolo oppure diploma di liceo scientifico.

Non aver subito un licenziamento dalla Rai o da altra società del Gruppo per giusta causa e non aver già ottenuto un contratto con la Rai per la stessa tipologia di attività

Tutti i dettagli completi sui requisiti sono disponibili direttamente sul bando di concorso. Come accennato all’inizio, gli 80 posti sono suddivisi tra le varie regioni e più precisamente 35 posti nel Lazio, 14 posti in Lombardia, 5 posti in Veneto, 4 posti in Basilicata, 3 posti in Campania, 4 posti in Valle d’Aosta, 2 in Calabria, 2 in Liguria, 3 posti in Molise, 2 in Piemonte, 2 posti in Sicilia, 1 posto in Friuli Venezia Giulia, 1 nelle Marche, 1 in Trentino Alto Adige e 1 in Sardegna.

Come inviare la candidatura

Le candidature possono essere inviate entro il 19 giugno 2020 collegandosi alla pagina bandi di concorsi Rai a questa pagina dove vengono anche pubblicati tutti i vari concorsi della Rai, tra cui quelli per direttori d’orchestra. In seguito sono previste prove e interviste fino alla stipula del contratto di apprendistato come già accennato all’inizio dell’articolo.

