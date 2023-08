Nuovo bonus benzina per tante famiglie e in unica soluzione: le ultime novità

Le famiglie italiane hanno tremendamente bisogno di aiuto economico, soprattutto adesso che gli effetti della grave crisi economica, partita con la pandemia e proseguita con la guerra in Ucraina e le problematiche energetiche, si sentono sempre di più. In queste ultime settimane ciò che è balzato all’attenzione è stato l’aumento di nuovo esponenziale del costo della benzina e del gasolio. Ed ecco che si torna a criticare il governo Meloni di non aver mantenuto fede alla parola data relativa al taglio delle accise sui carburanti. Un taglio che per un certo periodo era stato introdotto dal governo precedente (quello Draghi, ndr), ma che poi, nonostante il costo dei carburanti era un cavallo di battaglia della Meloni all’opposizione, non è stato più utilizzato.

E probabilmente un nuovo taglio delle accise che gravano su benzina e gasolio, non si materializzerà più. Ma questo non vuol dire che il prezzo dei carburanti non sia all’attenzione del governo attuale che, anzi, sta pensando a una grande novità per le famiglie.

Nuovo bonus benzina per tante famiglie in versione una tantum, come la social card

Si parla infatti di un nuovo bonus benzina di cui ha parlato il Ministro del Made in Italia Adolfo Urso durante un suo intervento pubblico a “La Piazza”, kermesse di Affari Italiani svoltasi a Ceglie Messapica. Ed è proprio dalle parole del Ministro, riportate dal quotidiano “Il Messaggero” che il bonus benzina diventa una notizia di strettissima attualità.

Da qualche settimana gli italiani hanno iniziato a prendere, attivare e spendere la nuova social card o carta acquisti da 382,50 euro. Si tratta di quel bonus valido per le famiglie con ISEE al di sotto di 15.000 euro e da utilizzare per comprare beni di prima necessità.

Ma non è passato troppo tempo da questa grande novità che il governo ne pensa un’altra. L’obbiettivo è sempre quello di contenere l’aumento del costo della vita dando ossigeno a chi ha maggiori difficoltà oggi. E se la social card riguardava la spesa di tutti i giorni con il costo dei beni di prima necessità in grande aumento, ecco che adesso si parla di carburanti, cioè di diesel e benzina.

Ed ecco che seguendo la struttura della carta acquisti potrebbe presto fare capolino una card benzina. Un bonus carburanti che dovrebbe riguardare le famiglie a basso reddito. E probabilmente le stesse o quasi a cui è stata rilasciata e assegnata la carta acquisti già citata.

Cosa si sa del nuovo bonus benzina dopo le parole del Ministro Urso

A oggi è solo una semplice ipotesi, il cui interesse è partito copioso per via delle parole del Ministro Adolfo Urso. Fatto sta che se davvero il governo non ritoccherà le accise sui carburanti, perché il taglio sarebbe troppo oneroso per le casse statali, allora perché non pensare a una agevolazione limitata a chi è davvero in difficoltà? Probabilmente questo sarà stato il pensiero di chi all’interno della maggioranza del governo Meloni ha iniziato a parlare di questa nuova agevolazione economica per le famiglie. Probabilmente, si partirà con una tessera simile alle carte di credito. Come ormai gli italiani sono abituati a fare per agevolazioni e bonus. Una card con una ricarica una tantum di importo ancora da decidere. Ma che servirà per alcuni rifornimenti “gratis” finanziati dallo Stato.

Una card benzina per le famiglie

Il nuovo bonus benzina per tante famiglie è un’esperienza che in materia di carburanti anni fa fecero in Basilicata. La Regione, oggetto dell’estrazione di petrolio da note multinazionali del settore, aveva all’epoca pensato a una card carburanti per tutti i suoi corregionali patentati. Uno strumento per far godere all’intera popolazione regionale i vantaggi delle Royalties che le aziende davano alla Regione sulle estrazioni di greggio.

Anche in quel caso fu una tessera simile a una carta di credito quella utilizzata dalla Regione per le varie ricariche del bonus. Adesso si parla però di un bonus una tantum, in unica soluzione e collegata alla crisi economica. Importi, requisiti e modalità di richiesta ed erogazione sono ancora tutti da decidere visto che si tratta solo di una semplice idea.