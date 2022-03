Nuovi bonus fiscali e contributivi partite IVA, domande solo per quattro Regioni

Nuove domande per richiedere bonus fiscali e contributivi (nella forma dell’esenzione) per imprese e lavoratori autonomi con sede nella Zona Franca Urbana (ZFU), istituita nei comuni di quattro Regioni italiane

Si tratta dei comuni di Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016. Le richieste potranno essere presentate nella finestra temporale che va dal 6 aprile 2022 al 4 maggio 2022. Si tratta di una procedura web per il cui accesso è richiesta la CNS (carta nazionale servizi). Richiesta anche la disponibilità dell’indirizzo PEC

Bonus fiscali e contributivi ZFU: beneficiari ed elenco comuni

Il nuovo bando 2022 (risorse disponibili per 60 milioni di euro) è finalizzato alla concessione di bonus fiscali e contributivi in favore:

delle iniziative economiche già avviate nella zona franca urbana alla data del 31 dicembre 2020 e già beneficiarie, nell’ambito dei precedenti bandi

e già beneficiarie, nell’ambito dei precedenti bandi delle nuove iniziative economiche avviate nella zona franca urbana in data successiva al 31 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

I requisiti e le modalità applicative per l’accesso ai bonus sono contenuti nella Circolare MISE del 28 marzo 2022 (cui si rimanda per tutti i dettagli). L’elenco dei comuni delle Regioni interessate dai benefici è disponibile in formato PDF sul sito istituzionale del ministero spesso (vedi elenco comuni).

Le agevolazioni sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi con il modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

Potrebbe anche interessarti: