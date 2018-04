Nuove assunzioni Ferrovie dello Stato 2018: posizioni aperte ad aprile

Nuove offerte di lavoro da parte di Ferrovie dello Stato che ha avviato una maxi campagna di reclutamento per 500 posti con particolare riguardo a macchinisti e capitreno. Come sempre, le nuove assunzioni saranno volte al turnover del personale. Le assunzioni del 2018 di Ferrovie dello Stato fanno parte del grande piano industriale che dovrebbe continuare fino al 2026. Fino a quella data i posti di lavoro saranno 31mila.

Ferrovie dello Stato lavora con noi, i nuovi posti di lavoro con scadenza ad aprile

Ferrovie dello Stato aggiorna di volta in volta le offerte di lavoro proponendo assunzioni a tempo indeterminato e con contratti di apprendistato. Per adesso, le assunzioni riguardano alcune regioni italiane, in particolare Liguria, Lombardia, Piemonte, lazio, Toscana, Sicilia, Puglia e Trentino Alto Adige. Tra le posizioni aperte troviamo quella per Buyer Neolaureato a Bolzano, per cui si richiede appunto la laurea in discipline economiche o giuridiche, attestato bilinguismo, capacità di utilizzo Office a livello avanzato, nonché conoscenza gestione appalti, contratti con la P.A. etc. Ferrovie dello Stato è anche alla ricerca di certificatori sottosistema Terra e bordo a Roma e certificatori interoperabilità a Firenze. Per la prima posizione è richiesto diploma tecnico e almeno 8 anni di esperienza nel settore del segnalamento ferroviario oppure laurea in Ingegneria o discipline tecnico scientifiche e 3 anni di esperienza. Per la seconda posizione si richiede laurea in Ingegneria ed esperienza nell’ambito tecnico del materiale rotabile e o della certificazione ferroviaria. La scadenza della domanda è fissata al 29 aprile.

Altre posizioni aperte con Fs sono per Infermieri professionali da inserire all’interno di Rete Ferroviaria Italiana SpA a Genova, Milano e Palermo con laurea attinente, conoscenza inglese e aspetti normativi dell’ambito ferroviario oltre che avere già maturato esperienza nel settore sanitario. Si cercano anche Tecnici di Igiene a Torino, Milano, Catania e Palermo, con laurea triennale in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (scadenza domanda il 26 aprile), Specialista amministrazione e contabilità a Firenze con laurea in economia e 3 anni di esperienza nel settore contabilità e / o del controllo di gestione (scadenza domanda il 25 aprile).

Come candidarsi

Per candidarsi alle offerte di lavoro di Ferrovie dello Stato è necessario collegarsi alla pagina Ferrovie dello Stato lavora con noi e cliccare sull’annuncio di interesse, ricordando che vanno rispettate le scadenze entro fine aprile, come riportato. I candidati che saranno ritenuti idonei saranno contattati per colloqui conoscitivi. Sempre sulla pagina indicata sarà possibile consultare tutti gli annunci disponibili.

