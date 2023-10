Era stata annunciata in arrivo con la riforma fiscale ed è arrivata. Ci riferiamo alla NO TAX AREA unica sia per lavoratori dipendenti che pensionati.

L’unificazione è contenuta nel decreto legislativo (esame preliminare) varato dal Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2023, insieme alla manovra di bilancio 2024. Un decreto contenete misure di “Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi”.

Ma di cosa stiamo parlando? Cos’è la NO TAX AREA?

Cos’è

La NO TAX AREA la possiamo definire come la soglia di reddito fino alla quale non c’è IRPEF e non ci sono addizionali da pagare.

Quindi, se il reddito da lavoro dipendente o quello di pensione è al di sotto di tale soglia, significa che non c’è imposta sul reddito da versare. C’è

Senza considerare la novità che ci apprestiamo ad illustrare e prevista dalla riforma fiscale, attualmente esistono soglie di NO TAX AREA differenziate. Diversa a seconda che si tratta di reddito da lavoro dipendente o reddito da pensione. In dettaglio:

in caso di reddito da lavoro dipendente o assimilato più altre tipologie di reddito, la soglia di esenzione è fissata a 8.176 euro

più altre tipologie di reddito, la NO TAX AREA è stabilita a 8.500 euro per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro, la soglia di esenzione è a 5.500 euro.

NO TAX AREA, cosa cambia dal 2024

A partire dal periodo d’imposta 2024, secondo quanto annunciato dal premier Meloni nella conferenza stampa di presentazione della legge di bilancio 2024 e de decreto legislativo di riforma fiscale,

si innalza da 1.880 a 1.955 euro la detrazione prevista per i titolari di redditi da lavoro dipendente (esclusi i redditi da pensione) e di alcuni redditi assimilati fino a 15.000 euro.

Dunque, con effetti dal Modello 730/2025 (anno d’imposta 2024) ci sarà un’unica NO TAX AREA stabilita a 8.500 euro.

Con la stessa manovra, ricordiamo, passano a 3 gli scaglioni IRPEF rispetto agli attuali 4.

Riassumendo…