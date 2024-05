L’Assegno di Inclusione è ormai entrato a regime, e i beneficiari della prestazione ricevono regolarmente ogni mese l’importo spettante. La misura è quindi ben nota, e gli interessati si limitano ad attendere il momento giusto per ricevere ciò che gli spetta. Chi ha ricevuto per la prima volta un Assegno di Inclusione a maggio si chiede se, similmente ai primi beneficiari del sussidio nei primi mesi di attivazione della misura, anche il 27 riceverà un’altra mensilità. Un esempio tipico è il lettore del quesito sotto riportato.

“Buonasera, ho appena ricevuto la prima mensilità dell’Assegno di Inclusione. Ho preso esattamente 500 euro come prendevo prima con il Reddito di Cittadinanza. Ho avuto diversi problemi con la mia domanda perché non ho capito bene i motivi per cui l’INPS da febbraio non riusciva a darmi un esito della domanda, né di accoglimento né di reiezione. Per questo la prima mensilità che ho percepito è questa del mese di maggio. Mi chiedevo però se, come è accaduto ad alcuni miei conoscenti che hanno percepito due ricariche nello stesso mese nei mesi passati, potrebbe succedere anche a me. Mi chiedo quindi se anche il 27 maggio, quando ci saranno le ricariche mensili per gli altri beneficiari, mi arriverà un’altra ricarica da 500 euro.”

Niente ricarica dell’Assegno di Inclusione il 27 maggio, ecco perché

Il nostro lettore solleva una domanda già posta da altri beneficiari del sussidio nei mesi precedenti: è possibile ricevere due ricariche nello stesso mese? Questa possibilità nasce dal fatto che, inizialmente, nella fase di avvio della misura, l’INPS ha effettivamente erogato ai beneficiari due ricariche nello stesso mese: una per il mese precedente e una per il mese in corso.

Questo è stato fatto per velocizzare gli esiti, decidendo di liquidare il 15 di un mese le domande pervenute il mese precedente per allineare i pagamenti dell’ADI nei mesi successivi.

Chi ha presentato la domanda entro il 7 gennaio 2024 (le domande sono iniziate il 18 dicembre 2023) ha ricevuto il 26 gennaio la prima ricarica, per poi passare a regime ogni 26 o 27 dei mesi successivi.

Coloro che hanno presentato la domanda dopo il 7 gennaio ma entro la fine dello stesso mese, hanno ricevuto il pagamento il 15 febbraio e poi una nuova ricarica il 26 o 27 dello stesso mese, come tutti gli altri. Probabilmente è a questi soggetti che si riferisce il lettore. Tuttavia, questo fu un caso unico di persone che hanno ricevuto due volte l’Assegno di Inclusione nello stesso mese.

Ecco le nuove date di accredito delle ricariche ADI

Per le domande presentate a partire da febbraio, la procedura iniziale è ormai disattivata. Il sussidio, infatti, viene erogato il 15 del mese per la prima volta. Ma poi è necessario attendere il 26 o 27 del mese successivo per la seconda ricarica. I richiedenti che hanno presentato l’istanza a febbraio 2024 hanno ricevuto la loro prima mensilità spettante a marzo, esattamente il giorno 15. E poi una seconda ricarica il 27 di aprile e così anche a maggio.

Pertanto, chi presenta domanda oggi probabilmente riceverà il 15 giugno la prima ricarica dell’Assegno di Inclusione. E dovrà poi attendere il 27 di luglio per la seconda, e così via. Di conseguenza, in risposta al nostro lettore, non ci sarà una doppia ricarica in arrivo per lui. Dovrà aspettare la fine di giugno per ricevere la prossima ricarica.