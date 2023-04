“Nulla è più bello che l’unione di due persone dove l’amore è maturato attraverso gli anni, dalla piccola ghianda di passione fino all’albero dalle grandi radici. Sopravvissuto a tutte le vicissitudini, e ricco con i suoi molteplici rami, ogni foglia conserva per sempre la sua dolce importanza ed unicità“, affermava Victoria Sackville – West. Ogni storia d’amore è unica nel suo genere. Non è possibile stabilire a priori come andrà a finire una relazione e quanto durerà.

Ognuno di noi, d’altronde, ha un proprio modo di vivere i rapporti di coppia. Un concetto, quest’ultimo, che ben si adatta sia dal punto di vista sentimentale che per le questioni di carattere pratico. Tra queste si annovera la dichiarazione dei redditi, per cui molti contribuenti possono decidere se inviare o meno all’Agenzia delle Entrate il Modello 730 congiunto. Ma tale opzione conviene davvero? Ecco come funziona.

Modello 730 congiunto: come funziona, chi può presentarlo e vantaggi

I coniugi e le coppie unite civilmente possono presentare il modello 730 congiunto.

“Non puoi utilizzare la forma congiunta se presenti la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori e nel caso di decesso del coniuge avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi”.

Tale opzione è possibile se i soggetti interessati devono dichiarare redditi da lavoro dipendente e assimilati; redditi da lavoro autonomo senza Partita IVA; derivanti da terreni e fabbricati; redditi di capitale oppure assoggettabili a tassazione separata. Non possono beneficiare di tale opportunità, invece, le coppie conviventi e coloro che presentano la dichiarazione tramite Modello Redditi Persone Fisiche. Ma non solo, come si legge sul sito dell’Agenzia delle Entrate

Sempre in base a quanto si evince dal sito dell’ente, è possibile presentare la dichiarazione dei redditi congiunta a patto che almeno uno dei componenti della coppia rispetti i requisiti per presentare il modello 730.

Ma quali sono i vantaggi derivanti dal presentare il 730 congiunto? Ebbene, tale soluzione aiuta senz’ombra di dubbio ala procedura per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Questo perché è possibile farla assieme, anziché inviare due comunicazioni separate. In particolare il Modello 730 congiunto è conveniente se

Grazie alla dichiarazione congiunta, infatti, è possibile avvalersi di quello dell’altro coniuge. In questo modo recuperare eventuali crediti o pagare eventuali debiti nei confronti del Fisco risulterà molto più semplice. Questo perché sarà lo stesso sostituto d’imposta a provvedere ad erogare o liquidare eventuali rimborsi o ritenute direttamente sulla busta paga di uno dei due. A tal proposito si ricorda che debiti e crediti dei due coniugi vengano sommati e quindi si otterrà una compensazione unica per entrambi i contribuenti.