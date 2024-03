Il Modello 730/2024 può essere fatto anche per il tramite dei CAF (Centri assistenza fiscale). Ricordiamo che la scadenza, per il contribuente, è fissata al 30 settembre 2024, sia se precompilato che ordinario.

Diverse sono le novità rispetto agli anni trascorsi. C’è, ad esempio, la possibilità di fare il 730 nella modalità “senza sostituto d’imposta” anche laddove esiste un sostituto che possa effettuare il conguaglio. In tal caso, sarà il contribuente a dover provvedere autonomamente a versare l’eventuale debito d’imposta. Così come se c’è credito, questo può essere chiesto a compensazione o a rimborso.

Ma detto rimborso dovrà arrivare poi direttamente dall’Agenzia Entrate.

Altra novità da segnalare è la possibilità di utilizzare il 730 per dichiarare redditi che prima potevano dichiararsi solo con il Modello Redditi.

Il precompilato al CAF

Il 730/2024 precompilato, ricordiamo, sarà messo a disposizione dal 30 aprile 2024. Il contribuente può accedervi direttamente. In alternativa può accedervi anche tramite il proprio sostituto che presta assistenza fiscale oppure tramite un CAF o un professionista abilitato. In questo caso bisogna consegnare al sostituto o all’intermediario un’apposita delega.

Oltre alla delega occorre consegnare anche la scelta per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’IRPEF. Tale scheda deve essere consegnata anche se non si esprime alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici.

In caso di presentazione del Modello 730/2024 precompilato senza modifiche, il contribuente non deve esibire la documentazione relativa agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata stessa forniti dai soggetti terzi all’Agenzia delle Entrate (spese sanitarie, spese istruzioni, spese funebri, ecc.).

Al contrario, in caso di presentazione del 730 precompilato con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, il contribuente deve esibire al CAF o al professionista abilitato la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione medesima. Fa eccezione a quest’ultima regola la documentazione comprovante le spese sanitarie che non risultano modificate rispetto alla dichiarazione precompilata.

Modello 730/2024, tutte la scadenze per il CAF

Quando il contribuente, per il 730 (ordinario o precompilato) si rivolge al CAF, quest’ultimo deve rilasciare ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta contenente la scelta della destinazione 5, 8 e 2 per mille.

Le date da segnare

Al riguardo, le scadenze da segnare a calendario per i CAF con i relativi adempimenti sono le seguenti:

15 giugno 2024 rilascio ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio; verifica conformità dei dati esposti nella dichiarazione e calcolo delle imposte; trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni predisposte; trasmissione all’Agenzia Entrate risultato finale delle dichiarazioni per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio; consegna al contribuente copia della dichiarazione Modello 730 e il prospetto di liquidazione Modello 730-3 per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio.

29 giugno 2024

rilascio ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° giugno 2024 al 20 giugno 2024; verifica conformità dei dati esposti nella dichiarazione e calcolo delle imposte; trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° giugno 2024 al 20 giugno 2024; consegna al contribuente copia della dichiarazione Modello 730 e il prospetto di liquidazione Modello 730-3 per le dichiarazioni presentate dal 1° giugno 2024 al 20 giugno 2024.

23 luglio 2024 rilascio ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno 2024 al 15 luglio 2024; verifica conformità dei dati esposti nella dichiarazione e calcolo delle imposte; trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni predisposte; trasmissione all’Agenzia Entrate risultato finale delle dichiarazioni per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno 2024 al 15 luglio 2024; consegna al contribuente copia della dichiarazione Modello 730 e il prospetto di liquidazione Modello 730-3 per le dichiarazioni presentate dal 21 giugno 2024 al 15 luglio 2024.

15 settembre 2024 rilascio ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio 2024 al 31 agosto 2024; verifica conformità dei dati esposti nella dichiarazione e calcolo delle imposte; trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni predisposte; trasmissione all’Agenzia Entrate risultato finale delle dichiarazioni per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio 2024 al 31 agosto 2024; consegna al contribuente copia della dichiarazione Modello 730 e il prospetto di liquidazione Modello 730-3 per le dichiarazioni presentate dal 16 luglio 2024 al 31 agosto 2024.

30 settembre 2024 rilascio ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° settembre 2024 al 30 settembre 2024; verifica conformità dei dati esposti nella dichiarazione e calcolo delle imposte; trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni predisposte; trasmissione all’Agenzia Entrate risultato finale delle dichiarazioni per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° settembre 2024 al 30 settembre 2024; consegna al contribuente copia della dichiarazione Modello 730 e il prospetto di liquidazione Modello 730-3 per le dichiarazioni presentate dal 1° settembre 2024 al 30 settembre 2024.



Infine, entro il 10 novembre 2024, il CAF deve verificare la conformità dei dati esposti nella dichiarazione integrativa, effettuare il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Modello 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Modello 730-3 integrativo.

Riassumendo…

il Modello 730/2024, ordinario o precompilato, scade il 30 settembre 2024

si può presentare anche al CAF

il CAF deve rilasciare ricevuta di avvenuta presentazione e copia della dichiarazione trasmessa telematicamente

il calendario adempimenti dei CAF varia a seconda di quando il contribuente consegna al CAF stesso la sua dichiarazione

trovi qui le principali novità 730/2024.

Deve anche comunicare al sostituto il risultato finale della dichiarazione e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative.