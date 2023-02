“Capisco l’auto giocattolo, la barchetta, l’aeroplano giocattolo. Mi sbalordisce invece che ci sia gente che si diverte con auto, barche, aerei veri…“, affermava Piergiorgio Bellocchio. Proprio i mezzi di trasporto, d’altronde, ricoprono un ruolo importante per molti, perché permettono di raggiungere posti anche geograficamente molto distanti in modo estremamente facile e veloce.

Basti pensare a tutte le volte in cui utilizziamo l’auto nel corso della giornata, ad esempio per accompagnare i figli a scuola, per capire come questo mezzo di trasporto sia davvero molto utile. Oltre ai tanti vantaggi, però, non mancano le note dolenti. In particolare a pesare sulle tasche degli automobilisti si annoverano i vari costi che l’auto porta con sé. Tra questi si annoverano l’assicurazione, il carburante e il bollo auto.

Lo straccia bollo che abbona gli arretrati: qual è la regione più clemente con gli automobilisti?

Proprio il bollo auto è considerata una delle tasse più odiate dagli italiani.

Si tratta, d’altronde, di un costo che deve essere sostenuto ogni anno da tutti gli automobilisti, a prescindere dal fatto che il mezzo circoli effettivamente su strada oppure resti fermo 365 giorni su 365 in garage. Se tutto questo non bastasse, a partire dal 1° gennaio 2023 chi non effettua il pagamento del bollo auto entro i termini prestabilisti deve fare i conti con una vera e propria batosta per via dell’ aumento del tasso annuo da pagare

Proprio in tale ambito, pertanto, è bene sapere che vi è una regione italiana particolarmente clemente con i propri cittadini. Questo perché grazie al cosiddetto straccia bollo offre la possibilità ai contribuenti di pagare, entro il 28 febbraio 2023, la tassa automobilistica scaduta senza interessi e sanzioni.

Un’opportunità, quest’ultima, riservata agli automobilisti siciliani, così come previsto dalla legge regionale numero 16 del 2022. A tal proposito, come riportato anche sul sito della Regione Sicilia:

“Possono usufruire dell’agevolazione “Straccia bollo”, le posizioni debitorie della tassa automobilistica regionale già iscritte a ruolo, per gli anni di imposta 2016, 2017, 2018 e 2019 e le posizioni debitorie della tassa automobilistica regionale per gli anni di imposta 2020 e 2021, per le quali non si sia già provveduto al pagamento tramite la riscossione ordinaria. Possono accedere al beneficio anche coloro che richiedono la rateizzazione del proprio debito superiore a 2 mila euro per anno di imposta, maturato nel periodo 2016-2019″.

Al fine di poter beneficiare di questa agevolazione, la Regione Sicilia ha attivato un canale di pagamento ad hoc presso le delegazioni Aci e le agenzie di pratiche auto autorizzate nelle nove province siciliane. Per poter regolarizzare la propria posizione i soggetti interessati dovranno effettuare il pagamento dei bolli auto arretrati, esclusivamente presso le sedi autorizzate, entro la fine del mese di febbraio 2023.