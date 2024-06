Il panorama delle lotterie in Italia è in fermento, soprattutto per chi attende con impazienza la tanto promessa lotteria scontrini istantanea. Questo nuovo format, annunciato per l’inizio del 2024, sembra tardare a materializzarsi, lasciando i partecipanti in sospeso.

Intanto, prosegue senza sosta la lotteria scontrini tradizionale, che continua a premiare fortunati acquirenti e venditori ogni settimana e ogni mese. L’ultimo sorteggio infrasettimanale si è tenuto giovedì 6 giugno 2024, e il prossimo appuntamento è fissato per il 13 giugno, quando si svolgerà sia l’estrazione settimanale sia quella mensile.

Lotteria scontrini: una storia iniziata nel 2021

La lotteria scontrini è una iniziativa legata agli acquisti documentati da scontrino elettronico, partita l’11 marzo 2021. La prima estrazione coinvolse gli scontrini emessi tra il 1° febbraio e il 28 febbraio 2021. Da allora, ogni secondo giovedì del mese si tiene una nuova estrazione, premiando dieci acquirenti con 100.000 euro ciascuno e dieci venditori con 20.000 euro ciascuno.

A partire dal 10 giugno 2021, alle estrazioni mensili si sono aggiunte quelle settimanali, che premiano ogni giovedì i partecipanti con scontrini della settimana precedente (lunedì – domenica). In questo caso, quindici acquirenti ricevono 25.000 euro ciascuno e quindici venditori 5.000 euro ciascuno.

Oltre alle estrazioni settimanali e mensili, sono previste anche estrazioni annuali. Fino ad oggi, ne sono state effettuate due: la prima il 4 giugno 2022, riguardante gli scontrini del periodo 1° febbraio 2021 – 31 dicembre 2021, e la seconda il 22 giugno 2023, relativa agli scontrini emessi tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022. Si attende ora il turno degli scontrini del 2024.

È importante notare che gli scontrini già vincenti in una delle estrazioni precedenti non partecipano alle successive, sebbene possano essere vincenti sia per l’acquirente che per il venditore.

Lotteria scontrini istantanea: il grande assente

L’attuale struttura della lotteria scontrini richiede che acquirenti e venditori attendano le estrazioni settimanali, mensili o annuali per scoprire se hanno vinto. Tuttavia, è prevista l’introduzione di una lotteria istantanea, che promette di affiancare l’attuale formula periodica.

Anche per partecipare a questa nuova modalità sarà necessario possedere un codice specifico (c.d. codice bidimensionale).

La grande differenza tra le due modalità risiede nella partecipazione: chi opta per la lotteria istantanea dovrà utilizzare un codice bidimensionale, mentre chi sceglie di continuare con la lotteria periodica continuerà a usare il codice lotteria tradizionale. C’è, dunque, differenza tra codice lotteria e codice bidimensionale. Questo significa che al momento dell’acquisto, l’acquirente dovrà decidere se partecipare alla lotteria periodica o a quella istantanea. Resta fermo che per partecipare è necessario che il pagamento sia fatto con strumento elettronico.

Le aspettative per il futuro

Nonostante l’attesa prolungata, l’introduzione della lotteria scontrini istantanea è vista con grande interesse. Questo nuovo formato potrebbe rivoluzionare il modo in cui i partecipanti si approcciano al gioco, offrendo l’opportunità di vincere immediatamente al momento dell’acquisto, senza dover attendere le estrazioni periodiche.

La domanda principale che tutti si pongono è: quando partirà la lotteria istantanea? Al momento, non ci sono informazioni precise sulla data di inizio, lasciando acquirenti e venditori in una situazione di incertezza. Tuttavia, è stato ribadito che l’introduzione di questa nuova modalità è ancora nei piani, e che sarà affiancata alla lotteria periodica già in essere. C’è stato anche l’ok del Garante Privacy.

Come partecipare alla lotteria scontrini periodica

Intanto, partecipare alla lotteria scontrini ordinaria è semplice, ma richiede alcuni passaggi specifici. Innanzitutto, per chi non lo abbia già fatto, è necessario registrarsi per ottenere il codice lotteria, un identificativo personale che deve essere mostrato al venditore al momento dell’acquisto. Questo codice può essere ottenuto tramite il sito ufficiale della lotteria scontrini.

Ogni acquisto effettuato con scontrino elettronico e con il codice lotteria registrato partecipa automaticamente alle estrazioni settimanali, mensili e annuali, a meno che non abbia già vinto in una precedente estrazione.

Riassumendo

la lotteria scontrini istantanea attesa per il 2024 tarda ad arrivare

la lotteria scontrini periodica continua con estrazioni settimanali, mensili e annuali

estratte vincite settimanali, mensili e annuali con premi per acquirenti e venditori.

la lotteria istantanea richiederà un codice bidimensionale per partecipare

partecipare alla lotteria scontrini ordinaria, invece, richiede un codice lotteria registrato al momento dell’acquisto

in entrambi i casi il pagamento deve essere con carta elettronica.

Ogni euro di spesa equivale ad un biglietto virtuale, per un massimo di 1.000 biglietti per ogni scontrino.