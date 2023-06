ILIA non pagata, quali sono i codici tributo per il ravvedimento?

Il 16 giugno scorso ha segnato NON solo la scadenza dell’acconto IMU 2023 ma anche quella dell’acconto ILIA 2023.

Si tratta in sostanza della stessa imposta ma con denominazione differente. L’ILIA (imposta locale immobiliare autonoma) ha fatto il suo debutto in questo anno d’imposta 2023. E’ stata istituita con la legge regionale n. 17 del 2022 emanata dal Friuli Venezia Giulia. Quindi, l’ILIA, dal 2023, sostituisce l’IMU in questa regione autonoma italiana.

La disciplina è in pratica identica a quella IMU. Anch’essa si paga in acconto (scadenza 16 giugno di ogni anno) e saldo (scadenza 16 dicembre di ogni anno). Il presupposto è lo stesso. Anche l’ILIA è dovuta da chi possiede immobili. Dove per possesso si intende la proprietà o altro diritto reale di godimento (usufrutto, enfiteusi, ecc.).

Una disciplina come l’IMU: c’è il ravvedimento

Entro il 16 giugno 2023, dunque, i possessori di immobili nel Friuli Venezia Giulia, dovevano versare l’acconto ILIA 2023.

Il saldo si pagherà entro il 18 dicembre 2023 (il 16 è sabato).

Ad ogni modo, come per l’IMU, anche per questo nuovo tributo, in caso di omesso o insufficiente versamento si può fare il ravvedimento operoso. Infatti, la stessa legge regionale n. 17 del 2022, per quanto riguarda riscossione e accertamento dell’imposta rimanda alla disciplina IMU.

Anche in caso di omesso o insufficiente versamento ILIA, pertanto, il contribuente può mettersi in regola spontaneamente pagando l’imposta omessa, la sanzione ridotta (art. 13 D. Lgs. n. 472 del 1997) e gli interessi al tasso annuo legale per ogni giorno di ritardo.

ILIA non versata: i codici tributo per pagare

L’ILIA si paga con Modello F24 (come l’IMU).

5900 – abitazione principale e pertinenze

5901 – fabbricati ad uso abitativo, diversi dall’abitazione principale o assimilata

5903 – fabbricati rurali ad uso strumentale

5904 – terreni

5905 – aree fabbricabili

5906 – fabbricati classificati nel gruppo catastale D e STRUMENTALI all’attività

5907 – fabbricati classificati nel gruppo catastale D e NON STRUMENTALI all’attività economica

5908 – fabbricati strumentali all’attività economica diversi da quelli classificati nel gruppo catastale D

5909 – altri immobili.

