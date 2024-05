Il bonus ristrutturazione è una delle misure di incentivazione più importanti nel settore delle costruzioni e dell’immobiliare in Italia, offrendo un considerevole sostegno fiscale a coloro che decidono di investire nel miglioramento delle proprie abitazioni. Questo strumento fiscale si rivela particolarmente prezioso per chi desidera rinnovare la propria casa, sia attraverso interventi significativi come il rifacimento dei bagni o la sostituzione degli infissi, sia per altri lavori di ammodernamento.

Il bonus ristrutturazione consente ai proprietari di immobili di beneficiare di una detrazione IRPEF sulla spesa sostenuta per lavori di ristrutturazione.

L’evoluzione della detrazione fiscale negli anni

Originariamente, il bonus prevedeva una detrazione fiscale del 36% su un importo massimo di 48.000 euro per unità immobiliare. La particolarità di questa agevolazione è che non richiede rinnovi annuali, essendo stata integrata permanentemente nella normativa fiscale italiana (TUIR, art. 16-bis), garantendo così una certa stabilità agli investitori.

Negli anni, ci sono state variazioni significative riguardanti sia la percentuale di detrazione sia il tetto massimo di spesa riconosciuto. Specificamente, per le spese sostenute tra il 26 giugno 2012 e il 30 giugno 2013, il governo italiano ha incrementato la detrazione dal 36% al 50%, raddoppiando contestualmente anche il limite massimo di spesa ammissibile da 48.000 a 96.000 euro per proprietà.

Questo incremento al 50% è stato prorogato più volte nei successivi aggiornamenti legislativi. L’ultima proroga rilevante è stata introdotta con la legge di bilancio 2022, che ha confermato la detrazione al 50% su spese fino a 96.000 euro, validità estesa fino al 31 dicembre 2024. Al termine di questo periodo, a meno di ulteriori proroghe, si prevede un ritorno al tasso di detrazione originario del 36% a partire dalle spese effettuate nel 2025.

Bonus ristrutturazione, dal 2028 si passa al 30%

L’emendamento approvato in questi giorni durante la fase di conversione in legge del DL n. 39/2024 ha introdotto un’ulteriore modifica, prevedendo una riduzione della detrazione al 30% per le spese effettuate dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033, mantenendo il tetto di spesa a 48.000 euro.

Importante notare, tuttavia, che questa riduzione non influenzerà le detrazioni disponibili per l’acquisto di abitazioni situate in edifici completamente ristrutturati da imprese cedenti. In questi casi, la detrazione resterà al 36% sul 25% del corrispettivo di acquisto, entro il limite di 48.000 euro anche per il periodo indicato.

Da evidenziare che la novità diventerà definitiva solo dopo che la legge di conversione del Dl n. 39/2024 approderà in Gazzetta Ufficiale. Ci sono anche altre novità in arrivo. Ad esempio la norma antiusura per la cessione del credito e l’obbligo 10 anni per alcuni bonus edilizi.

Il bonus ristrutturazione rappresenta un’opportunità notevole per i proprietari di immobili in Italia, incentivando la ristrutturazione e il miglioramento delle unità abitative. Con le sue variazioni nel tempo, questa misura ha dimostrato di essere uno strumento flessibile e adattabile alle esigenze economiche e al mercato immobiliare. Per chi considera di ristrutturare o migliorare la propria abitazione, comprendere i dettagli e le scadenze del bonus è essenziale per massimizzare il vantaggio fiscale disponibile. Ad ogni modo, il legislatore dovrebbe dare certezze e non modificare di volta in volta. La riduzione al 30% potrebbe portare molti contribuenti ad anticipare i lavori per godere di una detrazione maggiore pur non avendo una situazione economica sufficiente per affrontarli nel breve periodo.

Riassumendo