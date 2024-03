Uno sconto di ben 300 euro sul prezzo di acquisto di un PC o di un laptop, erogato tramite voucher. È stato presentato così il bonus computer 2024. Il problema è che a presentarlo non è stata nessuna fonte ufficiale ma molte testate giornalistiche nazionali online. Molti, dunque, si stanno domandando se trattasi di una notizia vera ovvero di una delle classiche fake news.

Addirittura se si cerca sul web sono indicati anche i requisiti per averlo e come si dovrà fare domanda.

Alcuni potrebbero essere portati a confondersi con altri benefici diretti ai giovani e che sono attualmente previsti dal legislatore.

Le due carte cultura

Su tutti ad esempio le due nuove carte cultura in vigore dal 1° gennaio 2024, in sostituzione del vecchio bonus cultura 500 euro destinato ai 18enni.

Se parliamo delle due nuove carte cultura giovani queste esistono e sono ufficiali. Previste dalla legge di bilancio 2023, si sostanziano in due distinti benefici, tra loro anche cumulabili, ossia:

la carta giovani (valore 500 euro) destinata a chi compie 18 anni ed ha un ISEE non superiore a 35.000 euro

la carta del merito, destinata a chi, non oltre l’anno di compimento del 19° anno di età anno di età, consegue il diploma finale delle scuole superiori con una votazione di almeno 100 centesimi.

Il loro riconoscimento non è automatico vito che per ottenerle bisogna registrarsi sulla piattaforma carte cultura del Ministero.

Bonus computer 2024, vero o falso?

Ebbene se le due carte culture sono già veritiere ed esistenti, la stessa cosa non possiamo dire pe il bonus computer 2024. Nelle ultime ore sul web è impazzita la ricerca di notizie ufficiali in merito.

Possiamo, invece, dire ufficialmente che questo beneficio non esiste ancora e, quindi, non è richiedibile. Molte testate parlano anche di requisiti. Un benefico che sarebbe destinato agli studenti e alle famiglie di studenti con ISEE non superiore a 20.000 euro richiedibile mediante l’app IO.

Ma se si consulta l’app nessun riferimento c’è al voucher.

Si potrebbe pensare ad un tentativo goffo per le testate di attirare click camuffando il bonus computer 2024 sotto una diversa voce delle due carte cultura. Infatti, tra i possibili utilizzi delle due carte non rientra per nulla l’acquisto dei citati dispositivi. Le carte possono essere utilizzate solo per acquisti aventi finalità “culturali”. Quindi, ad esempio, biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali.

Del bonus computer 2024 non c’è alcuna traccia e nemmeno se si consulta il sito del MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) c’è notizia o comunicato che anticipi o, comunque, dia cenno alla notizia.

