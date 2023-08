Fringe benefit a 3.000 euro. Dichiarazione al datore di lavoro in forma libera?

Per sfruttare la più alta soglia di esenzione fiscale e contributiva dei fringe benefit il lavoratore dipendente con figli a carico, deve presentare apposita autodichiarazione al proprio datore di lavoro. La norma non prevede una forma precisa nel rispetto della quale deve essere prestata la dichiarazione.

Tuttavia, l’Agenzia delle entrate si è soffermata anche su tale aspetto con la circolare n°23/E del 1° agosto.

Vediamo nello specifico quali sono le indicazioni fornite.

Prima di entrare nello specifico della quesitone, è utile riprendere quanto previsto dall’art.40 del DL 48/2023.

Limitatamente al periodo d’imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonche’ le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.