Flat tax incrementale. Ecco per quali redditi non potrà essere applicata (circolare Agenzia delle entrate in consultazione)

Con la bozza della circolare pubblicata qualche giorno fa, l’Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti sulla c.d. flat tax incrementale; facciamo riferimento alla tassa piatta sugli incrementi di redditi dei lavoratori autonomi e degli imprenditori individuali non in regime forfettario.

Tra i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate, di particolare importanza sono quelli che riguardano i redditi esclusi dalla flat tax; la circolare va oltre le esclusioni che si potevano dedurre direttamente dalla norma di riferimento contenuta nella Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023.

La flat tax incrementale è la tassa piatta prevista dalla Legge di bilancio 2023.

La flat tax è calcolata su una base imponibile ben precisa che deve essere circoscritta solo al reddito da lavoro autonomo o di impresa.

In particolare, la tassa piatta si applica sull’incremento di reddito da lavoro autonomo o di impresa dell’anno oggetto di dichiarazione (anno 2023) rispetto a quello più elevato nell’ambito del triennio precedente (anni 2020, 2021 e 2022).

A confronto si prende sempre il reddito di impresa o da lavoro autonomo non quello complessivo.

A ogni modo, la base imponibile:

L’ulteriore quota di reddito, non soggetta a imposta sostitutiva, confluisce nel reddito complessivo e si rende applicabile la tassazione IRPEF (e relative addizionali), secondo gli ordinari scaglioni di reddito.

Per fare un esempio, ipotizziamo di avere i seguenti dati: Reddito 2023 100.000; Reddito 2022 80.000; Reddito 2021 70.000; Reddito 2020 60.000.

Dunque avremo:

Il resto del reddito (100.000-16.000), sarà tassato con le ordinarie aliquote Irpef.

Con la circolare pubblicata pochi giorni fa, in bozza, l’Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti sulla flat tax. In particolare è stato chiarito quali sono i redditi esclusi dal regime agevolativo.

Sono esclusi dalla tassa piatta:

La flat tax è esclusa per chi è in regime forfettario.

Tuttavia:

Può, tuttavia, accedere al regime agevolativo (al ricorrere dei requisiti previsti dalla relativa norma introduttiva) il contribuente che decada dal regime forfetario in corso d’anno, laddove i ricavi o i compensi percepiti siano di ammontare superiore a 100.000 euro. In tale ipotesi, infatti, questi è tenuto a determinare il reddito con le modalità ordinarie per l’intero anno d’imposta 2023.