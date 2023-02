“La vacanza è puro ozio, è passare dentro i pensieri di sfuggita, è camminare fra le ore come se ci si trovasse lì per puro caso.

La vacanza è la sospensione del tempo“, afferma Fabrizio Caramagna. In effetti la vacanza offre la possibilità di staccare la spina dai vari impegni della vita quotidiana e avere finalmente del tempo a disposizione per fare le cose che più ci piacciono.

Che si tratti di una gita in montagna piuttosto che al mare a prendere il sole, in ogni caso la vacanza si rivela essere la giusta ricompensa per ognuno di noi. Alle prese con lavoro e famiglia, d’altronde, tutti quanti abbiamo bisogno di trascorrere dei momenti all’insegna del relax. Più facile a dirsi che a farsi, considerando che per partire bisogna sborsare necessariamente del denaro.

Liquidità di cui non sempre si dispone, tanto da dover rinunciare al sogno di una meritata vacanza. Proprio in tale ambito giunge in aiuto l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che mette a disposizione un bonus fino a 1400 euro.

Fino a 1400 euro per andare in vacanza: con Estate INPSieme partire non è un lusso

Ecco chi ne ha diritto e come farne richiesta.

Nell’ambito dell’iniziativa “Estate INPSieme Senior“, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale provvederà a erogare nel corso del 2023 un bonus vacanza a favore di determinate categorie. Entrando nei dettagli a poter beneficiare di tale agevolazione sono, così come si evince dal sito dell’istituto di previdenza, i pensionati:

“a carico della Gestione Dipendenti Pubblici o che abbiano aderito alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ai sensi del decreto ministeriale 7 marzo 2007, n. 45;

a carico della Gestione Fondo ex IPOST”.

Tale contributo può essere esteso anche ai caregiver, accompagnatori oppure parenti del disabile. Non vi è alcun limite dal punto di vista geografico o stagionale e sarà possibile beneficiare di tale bonus a prescindere dal periodo in cui si desidera intraprendere il viaggio. Il tutto a patto che abbia luogo nel periodo compreso dal 1° luglio 2023 al 31 ottobre 2023.

Il limite temporale massimo da prendere in considerazione, quindi, è il 1° novembre 2023.

Soffermandosi sull’importo, i nuclei famigliari con Isee pari a massimo otto mila euro, hanno diritto a un contributo fino a 1400 euro. Tale importo diminuisce all’aumentare del valore dell’Isee. In particolare l’importo minimo è pari a 800 euro in presenza di un Isee fino a massimo 72 mila euro. I soggetti interessati e aventi diritto possono presentare apposita domanda direttamente sul sito dell’Inps. Una volta effettuato l’accesso tramite le proprie credenziali Spid, Cie o Cns, bisogna inviare apposita istanza tramite la sezione “Estate INPSieme Senior“. Una volta ricevute le richieste, l’Inps provvederà a redigere una graduatoria sulla base della gravità della disabilità del soggetto richiedente.