Una volta terminata la Naspi si ha ancora diritto all’ex bonus Renzi? Come canta J- Ax: “Non è mai finita finché non lo decidi tu”. Una frase motivazionale che potrebbe spronarci nei vari ambiti della vita quotidiana. A partire dalla famiglia fino ad arrivare al lavoro, infatti, è importante non arrendersi mai e cercare di raggiungere i propri obiettivi. Questo a prescindere da ciò che accade e che può in qualche modo scombussolare i nostri piani.

Peccato che non sempre tutto ciò sia fattibile.

Finita la Naspi si può ancora prendere l’ex bonus Renzi?

Ne sono un chiaro esempio i vari adempimenti burocratici che non dipendono di certo dalla nostra volontà. Per accedere alle varie agevolazioni, infatti, non basta volerne entrare in possesso. Bensì è necessario possedere i requisiti richiesti e rispettare determinate tempistiche.

Proprio in tale ambito è giunto in redazione il quesito di un nostro lettore che ci chiede: “Buongiorno, sono Massimo. Dopo aver rassegnato le dimissioni per giusta causa ho presentato richiesta per la Naspi. A novembre riceverò il pagamento dell’ultima mensilità di questa misura. Vi contattato per chiedervi se una volta finita la Naspi potrò ancora continuare a beneficiare del cosiddetto ex bonus Renzi oppure no. Grazie anticipatamente per la risposta“.

Ebbene, per rispondere al quesito del lettore ricordiamo che entro la fine del mese di novembre i titolari Naspi e dipendenti aventi diritto si vedranno pagare l’ex bonus Renzi, conosciuto anche come trattamento integrativo o Bonus Irpef del 2023. I soggetti interessati non devono presentare alcuna richiesta per beneficiare di tale misura poiché è riconosciuta in automatico.

L’importo è pari a 1.200 euro annui, ovvero 100 euro al mese, per chi presente un Isee fino a 15 mila euro. L’importo diminuisce all’aumentare dell’Isee, salvo non essere riconosciuto a coloro che presentano un Isee pari o superiore a quota 28 mila euro.

La durata della Naspi e del bonus Renzi non è uguale per tutti.

In linea generale il trattamento integrativo non viene più accreditato una volta terminata la Naspi. Non si escludono comunque casi di soggetti che continuano a beneficiare della relativa erogazione. Si consiglia pertanto di rivolgersi ad un esperto del settore, come Caf o patronato, o all’Inps per verificare le proprie condizioni e capire se si potrà ancora beneficiare o meno del trattamento integrativo.

Chi ha diritto alla Naspi e durata

Soffermandosi sulla Naspi, che va richiesta, come spiegato sul sito dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ne hanno diritto i soggetti con rapporto subordinato che hanno perso involontariamente il lavoro. Rientrano anche: