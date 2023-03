“Verrà un giorno, e non è molto lontano, in cui potremo concludere affari, studiare, conoscere il mondo e le sue culture, assistere a importanti spettacoli, stringere amicizie, visitare i negozi del quartiere e mostrare fotografie a parenti lontani, tutto senza muoverci dalla scrivania o dalla poltrona“, afferma Bill Gates.

Quel giorno, per molti ambiti della nostra esistenza, è già arrivato. Basti pensare al numero crescente di persone che lavora in smart working, così come lo snellimento della burocrazia grazie a una maggior diffusione dei servizi online. Ne è un chiaro esempio il servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione che permette di verificare in autonomia se si hanno o meno dei debiti con il Fisco, il tutto semplicemente utilizzando il proprio computer di casa. Ecco come fare.

Estratto di ruolo e posizione debitoria Agenzia delle Entrate, come consultarle da soli online: la guida

I cittadini che vogliono sapere se hanno o meno dei debiti con il Fisco possono recarsi presso uno dei tanti sportelli dell’Agenzia delle Entrate dislocati lungo il territorio italiano.

“Puoi verificare le cartelle a partire dall’anno 2000, pagare, controllare le rateizzazioni e le procedure in corso su tutto il territorio nazionale”.

In alternativa è possibile utilizzare l’apposito servizio disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, dove è possibile consultare l’. Entrando nei dettagli, così come si legge sempre sul sito del noto istituto:

L’estratto di ruolo, appunto, è un documento che consente al cittadino interessato di conoscere la propria situazione debitoria nei confronti del Fisco. Per poter usufruire di tale servizio è necessario effettuare l’accesso attraverso le proprie credenziali Spid, Cie o Cns. Una volta entrati si deve accedere alla sezione Controlla la Tua Situazione, dove è possibile verificare le cartelle, controllare eventuali rateizzazioni e anche effettuare eventuali pagamenti.

Cartelle esattoriali regolarmente saldate e da pagare

Nell’area riservata, inoltre, il contribuente può anche visionare le cartelle regolarmente saldate. Le varie informazioni sono suddivise su area provinciale e riguardano tutte le regioni italiane. Unica eccezione è la Sicilia, perché qui non opera l’Agenzia delle Entrate Riscossione. In ogni caso, è bene sottolineare, la possibilità di consultare l’estratto di ruolo online vale solo per gli atti successivi all’anno 2000.

Per le cartelle notificate prima dell’anno in questione bisogna rivolgersi ad uno sportello. In presenza di cartelle pregresse da pagare, inoltre, è possibile generare il codice RAV. Quest’ultimo deve essere utilizzato per pagare la cartella pendente e risolvere finalmente la propria posizione debitoria nei confronti del Fisco.