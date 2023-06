Esenzione canone RAI, in arrivo il secondo treno per gli anziani

Il legislatore italiano è benevolo con gli anziani. Li esonera dal pagamento del canone RAI. L’esenzione è però riservata solo a coloro che hanno compiuto almeno 75 anni di età e rispettano un certo requisito reddituale.

Un beneficio che, tuttavia, non è automatico. Per averlo bisogna presentare l’apposito modello all’Agenzia delle Entrate. E a questo proposito sono previsti due treni su cui salire. Uno è già passato il 2 maggio scorso. Il secondo treno, invece, sarà di passaggio il 31 luglio prossimo.

Attenzione però, chi ha già preso il treno negli anni passati o lo ha già preso il 2 maggio, non deve riprendere quello che arriverà al luglio.

Cosa serve (requisiti)

Come appena anticipato, per avere l’esenzione canone RAI in commento è necessario che siano rispettati requisiti anagrafici e reddituali. In particolare è richiesto di:

aver compiuto 75 anni di età entro il termine per il pagamento del canone TV (ossia il 31 gennaio e 31 luglio di ogni anno);

entro il termine per il pagamento del canone TV (ossia il 31 gennaio e 31 luglio di ogni anno); non convivere con altri soggetti, diversi dal coniuge , o dal soggetto unito civilmente, titolari di un reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti;

, o dal soggetto unito civilmente, titolari di un reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti; avere un reddito annuo che, insieme a quello del proprio coniuge (o del soggetto unito civilmente) non sia superiore a 8.000 euro.

Se rispettati tutti i requisiti, non si paga il canone RAI. C’è, tuttavia, da considerare che l’esenzione è possibile esclusivamente nel caso in cui si possiede solo la TV nella casa in cui si vive. Laddove, invece, c’è TV anche in altre case (ad esempio nella casa al mare o in montagna) l’esenzione canone RAI non può esserci.

Esenzione canone RAI anziani: quando prendere il treno

Per avere l’esenzione canone RAI anziani è necessario inviare l’apposito modello all’Agenzia Entrate.

per chi compie 75 anni entro il 31 gennaio , può inviare il modello entro il 30 aprile dello stesso anno e l’esenzione scatta per tutto l’anno;

, può inviare il modello entro il dello stesso anno e l’esenzione scatta per tutto l’anno; per chi compie 75 anni dopo il 31 gennaio ed entro il 31 luglio, può inviare il modello entro il 31 luglio stesso ed avrà l’esenzione solo a decorrere dal secondo semestre dell’anno medesimo.

Al riguardo, bisogna considerare due scadenze. In dettaglio:

Quindi, con riferimento al 2023:

chi ha compiuto 75 anni entro il 31 gennaio 2023 , poteva inviare il modello entro il 2 maggio 2023 (il 30 aprile era domenica e il 1° maggio festivo). In questo caso l’esenzione è scattata per tutto il 2023;

, poteva inviare il modello entro il (il 30 aprile era domenica e il 1° maggio festivo). In questo caso l’esenzione è scattata per tutto il 2023; chi compie 75 anni dopo il 31 gennaio 2023 ed entro il 31 luglio 2023, può inviare il modello entro il 31 luglio 2023. Il tal caso, però, l’esenzione è solo dal secondo semestre del 2023.

Ricordiamo che il canone RAI annuo è di 90 euro. Quindi, in questa seconda ipotesi, il primo semestre comunque è dovuto (45 euro).

Come chiedere l’esenzione canone RAI over 75

Si tenga presente che chi ha presentato il modello esenzione canone RAI anziani già negli anni passati non deve ripresentarlo ogni anno. Deve essere, invece, ripresentato solo quando bisogna comunicare la perdita dei requisiti per il beneficio.

In merito alle modalità di presentazione, in alternativa ciò può essere fatto:

tramite PEC , all’indirizzo [email protected] (occorre firmare digitalmente);

, all’indirizzo [email protected] (occorre firmare digitalmente); a mezzo del servizio postale in plico raccomandato , senza busta, al seguente indirizzo: AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE 1 DI TORINO – UFFICIO CANONE TV – Casella postale 22 – 10121 TORINO;

, senza busta, al seguente indirizzo: AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE 1 DI TORINO – UFFICIO CANONE TV – Casella postale 22 – 10121 TORINO; consegna a mano presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Si tenga, comunque, presente che i cittadini che hanno pagato il canone TV, pur essendo in possesso dei requisiti per l’esenzione, possono chiederne il rimborso mediante l’apposito modello che contiene anche la dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza delle condizioni e dei requisiti che danno diritto al beneficio. Una sorta di esenzione canone RAI chiesta con ritardo.

