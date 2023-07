Esenzione bollo auto legge 104: serve la percentuale minima di invalidità?

L’esenzione bollo auto legge 104 è riconosciuta ai disabili. Ossia, a coloro ai quali, gli organo competenti hanno riconosciuta un’invalidità.

Qualcuno ci chiede di sapere se esiste una percentuale minima di invalidità che deve essere riconosciuta al fine di godere di questa agevolazione.

Alcune precisazioni sono doverose in premessa prima di rispondere alla questione. L’esenzione si applica solo per veicoli aventi

di 2.000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2.800 centimetri cubici per quelle diesel o ibrido potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico.

Spetta sia quando l’auto è intestata al disabile stesso sia quando l’intestatario del veicolo è un familiare del quale il disabile è fiscalmente a carico.

Come chiedere il beneficio

L’esenzione bollo auto legge 104 scatta solo dietro apposita richiesta. La domanda deve essere fatta alla regione di residenza, visto che la tassa è di competenza regionale.

Nella richiesta bisogna indicare il veicolo per il quale si chiede il beneficio.

Infatti, in caso di più veicoli, l’esenzione può essere chiesta solo per uno di essi. Una volta presentata la domanda, poi non bisogna ripresentarla ogni anno.

La richiesta di esenzione deve farsi entro 90 giorni prima della data entro cui il bollo andrebbe pagato.

Bisogna comunicare eventuali variazioni delle condizioni che hanno dato diritto all’esenzione. Tale comunicazione è da farsi allo stesso ufficio a cui è stata fatta domanda per il beneficio.

Esenzione bollo auto legge 104: cosa serve?

Requisito fondamentale per avere esenzione bollo legge 104 è che al soggetto sia stata riconosciuta la condizione di disabilità. Non si guarda alla percentuale di invalidità. In dettaglio, l’esenzione scatta quando è riconosciuta:

Disabilità con patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti.

con patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti. Disabilità con patologia che comporta grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni

Disabilità mentale o psichica

Disabilità per cecità o sordità.

Non è, dunque, richiesta una percentuale minima di invalidità per avere esenzione bollo auto legge 104 (vedi anche guida agevolazioni disabili Agenzia Entrate).

