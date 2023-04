“Quando siamo coscienti di avere una data di scadenza, le nostre energie si moltiplicano per raggiungere l’obiettivo; se invece non abbiamo questa data, saremo poco motivati ad agire“, afferma Diego Agostini. Effettivamente avere una data di scadenza è sempre molto utile. Soltanto sapendo il termine ultimo entro cui si deve adempiere a qualche dovere, infatti, si ha lo stimolo giusto per fare qualcosa.

In caso contrario si rischia di lasciar correre le cose, perdendo inutilmente del tempo. Un aspetto, quest’ultimo, che viene tenuto seriamente in considerazione dall’Agenzia delle Entrate che non può di certo aspettare i comodi dei contribuenti. La macchina amministrativa, d’altronde, non si ferma mai e per questo motivo il Fisco fornisce sempre delle scadenze ben precise che devono essere rispettate. Tra queste il termine ultimo entro cui comunicare la scelta del 5xmille. Ecco di quale si tratta.

Dichiarazione dei redditi: le scadenze

Anche nel corso del 2023 molti contribuenti dovranno fare la dichiarazione dei redditi.

A tal proposito si ricorda che il termine ultimo entro cui inviare il modello 730 è fissato al prossimo 2 ottobre 2023. C’è tempo fino al 30 novembre 2023, invece, per presentare il modello Redditi Persone Fisiche. Oltre ad indicare i redditi percepiti e i patrimoni posseduti nell’anno fiscale di riferimento, i soggetti interessati dovranno anche comunicare la destinazione del

Proprio soffermandosi su quest’ultimo, su FiscoOggi si legge che a presentare l’istanza di accreditamento per beneficiare del 5xmille sono le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le Associazioni sportive dilettantistiche. Queste hanno avuto tempo di iscriversi nel periodo compreso dall’8 marzo all’11 aprile 2023.

Entro quando va comunicata la scelta del 5xmille: elenco aggiornato 2023

Entrando nei dettagli, sempre come riportato sulla rivista online dell’Agenzia delle Entrate, è:

“Disponibile, nell’area dedicata del sito dell’Agenzia, l’elenco provvisorio delle Onlus che hanno richiesto di beneficiare del 5×1000 per l’anno finanziario 2023 (anno d’imposta 2022). In tutto sono 293 soggetti. Entro il 2 maggio 2023 il legale rappresentante dell’ente o un suo incaricato munito di formale delega potrà richiedere la correzione degli eventuali errori anagrafici alla Direzione Regionale dell’Agenzia territorialmente competente. Successivamente, entro il 10 maggio 2023, sarà pubblicata la versione aggiornata dell’elenco, con l’anagrafica corretta”.

Al fine di agevolare i contribuenti, inoltre, è possibile consultare sul sito dell’Agenzia delle Entrate il Motore di ricerca elenco iscritti enti onlus – Anno 2023.

È sufficiente accedere a tale sezione per sapere a quali enti è possibile destinare la quota del 5xmille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e i relativi dati.