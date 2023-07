Domanda rottamazione cartelle, attiva anche l’area riservata per gli alluvionati

Ci sono alcuni contribuenti che possono ancora presentare domanda di adesione alla rottamazione cartelle edizione legge di bilancio 2023. Parliamo di coloro che, alla data del 1° maggio 2023, avevano residenza, sede legale o operativa, in uno dei comuni di cui all’allegato 1 del decreto alluvioni (decreto-legge n. 61 del 2023). Per loro la scadenza è il 30 settembre 2023.

Tutti gli altri contribuenti, invece, dovevano fare domanda entro il 30 giugno 2023. Per gli alluvionati il sipario si è riaperto il 3 luglio 2023.

Alcune date da segnare

Quando il 3 luglio 2023, si è riaperto il servizio web dell’Agenzia Entrate Riscossione per presentare domanda rottamazione cartelle per gli alluvionati, fu attivata solo la modalità di invio tramite servizio pubblico disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia stessa. Una modalità di domanda che non richiede di autenticarsi preventivamente.

Solo nei giorni a seguire, invece, è stata resa disponibile anche la modalità di presentazione della richiesta di adesione mediante area riservata. In questo caso è necessario autenticarsi con credenziali SPID, CIE (carta identità elettronica) o CNS (Carta nazionale servizi).

Una volta presentata la richiesta, resta fermo che il contribuente dovrà aspettare poi che l’Agenzia Entrate Riscossione invii la comunicazione di accoglimento o rigetto. Tale comunicazione arriverà per gli alluvionati entro il 31 dicembre 2023 (invece che 30 settembre 2023).

Se di accoglimento, la risposta indicherà anche l’importo da pagare a seguito dell’adesione e le scadenze di pagamento a seconda del piano scelto in sede di domanda. In caso di rifiuto della domanda, invece, la comunicazione riporterà l’esatta motivazione del rigetto.

Domanda rottamazione cartelle alluvionate, area riservata o area pubblica

Sia se si presenta la domanda rottamazione cartelle tramite area riservata sia se si presenta mediante area pubblica, è bene poi controllare successivamente la propria casella e-mail (riportata in sede di richiesta).

Laddove, infatti, la richiesta di adesione è fatta in area riservata, poi seguirà una sola e-mail di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione.

In caso di presentazione domanda mediante area pubblica, invece, saranno recapitate tre distinte e-mail. In dettaglio:

una prima e-mail contente un link da convalidare entro le successive 72 ore (se non si convalida, la domanda sarà annullata)

contente un link da convalidare entro le successive 72 ore (se non si convalida, la domanda sarà annullata) una seconda e-mail che indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti.

che indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti. una terza e-mail con il link per scaricare, entro i successivi 5 giorni, la ricevuta di presentazione della domanda di adesione.

Riassumendo…