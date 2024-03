L’approvazione della Direttiva UE “casa green” avvenuta il 12 marzo 2024 apre la strada del cammino dell’Unione Europea verso la sostenibilità ambientale e la lotta al cambiamento climatico. Questa iniziativa legislativa mira a ristrutturare casa per trasformare radicalmente il panorama edilizio del continente. E pone obiettivi ambiziosi per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici.

Il cuore pulsante della direttiva è la visione di un futuro in cui tutti gli edifici, sia residenziali che non, siano a emissioni zero, contribuendo così significativamente alla neutralità climatica entro il 2050.

In tale contesto, emerge una questione critica che tocca direttamente i proprietari di immobili: chi si dovrà fare carico delle spese per ristrutturare casa con lavori diretti verso standard più verdi? La questione finanziaria solleva preoccupazioni legittime, soprattutto per coloro che non dispongono immediatamente delle risorse per adeguarsi alle nuove normative.

Perché l’Europa chiede di ristrutturare casa

La Direttiva UE casa green si propone come un ambizioso piano di rinnovamento per l’edilizia europea, con l’obiettivo di ridurre le emissioni e i consumi energetici degli edifici entro il 2030, per raggiungere la neutralità climatica nel 2050.

Gli Stati membri sono chiamati a elaborare piani nazionali che garantiscano la ristrutturazione di edifici residenziali e non, pubblici e privati, verso l’efficienza energetica. L’impegno si traduce in requisiti specifici di riduzione dell’uso dell’energia primaria e di prestazione energetica. Il traguardo è ambizioso: trasformare l’intero parco immobiliare in edifici a emissioni zero, con una roadmap che prevede anche l’installazione di impianti solari e l’eliminazione graduale dei combustibili fossili.

Con riferimento agli edifici residenziali, la normativa prevede che deve essere garantita una riduzione rispetto al 2020 dell’uso dell’energia primaria media almeno del 16% entro il 2030 e di almeno il 20-22% entro il 2035.

Gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a emissioni zero già dal 2030 (dal 2028 se di proprietà di enti pubblici).

Dal 2025 stop ai bonus caldaie alimentate solo da metano/gas, mentre dal 2040 sarà bandita del tutto la loro installazione.

Le possibili esclusioni

La Direttiva UE case green dovrà essere recepita dagli Stati membri entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore. Gli stessi Stati membri potranno adattare o escludere i requisiti richiesti dalle nuove disposizioni per alcuni edifici, ossia:

edifici protetti per vincolo di area o per il particolare valore architettonico o storico nella misura in cui il rispetto di taluni requisiti implicherebbe un’alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto;

edifici adibiti al culto e allo svolgimento di attività religiose;

immobili destinati a scopi di difesa nazionale;

alcuni edifici temporanei e edifici agricoli non residenziali;

edifici residenziali che sono usati meno di quattro mesi all’anno;

fabbricati indipendenti con una superficie utile coperta totale inferiore a 50 metri quadrati.

Direttiva UE, chi deve pagare le spese per ristrutturare casa?

La possibilità di esclusione dai nuovi standard europei sull’efficienza energetica dei predetti immobili è dettata soprattutto dalla finalità di preservare il patrimonio storico, artistico e culturale di ogni Paese.

La preoccupazione principale per i proprietari di immobili riguarda la copertura dei costi per adeguarsi alle nuove normative. La Direttiva prevede una trasformazione profonda che, seppur necessaria per il benessere ambientale, solleva questioni di fattibilità economica per molti.

In questo scenario, l’Unione Europea e i singoli Stati membri si trovano di fronte alla sfida di bilanciare gli imperativi ambientali con la necessità di garantire l’accessibilità economica delle ristrutturazioni. La risposta a questa sfida risiede nella creazione di un quadro di sostegno finanziario. Un quadro che include incentivi, sovvenzioni e modalità di finanziamento agevolato per i proprietari di casa.

Un approccio che deve mirare non solo a facilitare la transizione verso edifici più verdi, ma anche a mitigare il rischio di povertà energetica.

Assicurando che “ristrutturare casa” siano accessibili a un ampio spettro della popolazione. Soprattutto per quella fetta economicamente svantaggiata.

Insomma, per farla breve, l’Europa e gli Stati Membri devono trovare i soldi e i modi per darli ai proprietari di casa che sono chiamati a ristrutturare casa. Bisogna ora capire se e quanta parte della spesa si accolleranno gli Stati e quanta parte invece si vuole riversare sui contribuenti.

Riassumendo…