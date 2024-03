Secondo regola ordinaria la dichiarazione dei redditi, che sia modello 730 o Modello Redditi, deve essere presentata all’Agenzia Entrate telematicamente. Ciò può essere fatto direttamente dal contribuente o anche tramite intermediario incaricato.

Per il Modello 730/2024 (anno d’imposta 2023) la scadenza di presentazione è stabilita al 30 settembre 2024. Per il Modello Redditi Persone Fisiche 2024, la scadenza è, invece, fissata al 15 ottobre 2024.

C’è l’eccezione alla regola. Il legislatore prevede che, in alcuni casi, la dichiarazione redditi si può fare in carta e con un tempo di presentazione diverso dalle scadenze telematiche in precedenza elencate.

La deroga al telematico

Sono esclusi dall’obbligo di fare la dichiarazione redditi in modalità telematica, potendola presentare in forma cartacea, i contribuenti che rientrano in una delle seguenti casistiche:

pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il Modello 730, non possono presentare tale Modello 730;

pur potendo presentare il Modello 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del Modello Redditi (RM, RS, RT, RU);

devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

La presentazione della Dichiarazione redditi 2024 (anno d’imposta 2023) in carta si può presentare nel periodo compreso tra il 2 maggio 2024 e il 30 giugno 2024 (ovvero 1° luglio, essendo il 30 giugno di domenica.

Ad ogni modo, nulla obbliga l’utilizzo della carta. Il contribuente che può fare il modello cartaceo, può benissimo decidere di fare la dichiarazione in modalità telematica entro la scadenza ordinaria del 15 ottobre.

La proroga semestrale per gli eredi

Si tenga presente che laddove è l’erede a presentare la dichiarazione per conto del deceduto, il legislatore prevede una deroga. In dettaglio:

per le persone decedute nel 2023 o entro il mese di febbraio 2024 la Dichiarazione redditi 2024 (anno d’imposta 2023) del deceduto deve essere presentata dagli eredi nei termini ordinari (1° luglio 2024 se alla posta o 15 ottobre 2024 se invio telematico)

se il decesso, invece, è avvenuto dopo il citato periodo, scatta una proroga di 6 mesi.

La presentazione della dichiarazione redditi 2024 in carta

Chi può, e vuole, presentare la Dichiarazione redditi 2024 (anno d’imposta 2023) in forma cartacea deve farlo presso un qualsiasi ufficio postale. C’è obbligo di utilizzo del Modello Redditi Persone Fisiche. Quindi, non si può presentare in nessun caso in carta il Modello 730.

Dalle istruzioni ministeriali al Modello Redditi Persone Fisiche 2024, si evince che detto modello dichiarativo (compilato in tutte le sue parti) dovrà essere inserito in una busta (senza fermagli o cuciture). L’angolo posto in alto a sinistra del frontespizio della dichiarazione deve corrispondere all’angolo in alto a sinistra sulla facciata della busta in modo tale che attraverso la finestra della busta risultino visibili:

il tipo di modello

la data di presentazione

i dati identificativi del contribuente.

L’ufficio postale renderà il servizio in forma totalmente gratuita e rilascerà al contribuente la ricevuta di avvenuta consegna.

Riassumendo