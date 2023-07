Dichiarazione redditi 2023, c’è la guida interattiva dell’Agenzia Entrate (istruzioni per l’uso)

La Dichiarazione redditi 2023 (anno d’imposta 2022) non è ancora in scadenza. Il Modello 730/2023 precompilato o ordinario si presenta entro il 2 ottobre 2023 (il 30 settembre è sabato). Il Modello Redditi 2023, invece, si presenta entro il 30 novembre 2023.

Chi si trova, dunque, nelle condizione di fare il 730 e salta la scadenza del 2 ottobre, può stare tranquillo in quanto potrà sempre presentare la dichiarazione con il Modello Redditi entro il 30 novembre 2023. Saltando anche quest’ultima scadenza sono concessi altri 90 giorni di tempo per l’invio. In questo caso, però, si configura dichiarazione “tardiva” e bisogna pagare anche una sanzione di 25 euro.

Le tre circolari del 2023

Come ogni anno l’Agenzia Entrate ha emanato una serie di documenti di prassi contenenti le istruzioni e i chiarimenti da tener presente nella compilazione della dichiarazione. Si tratta di documenti utili a CAF, professionisti (commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.) e contribuenti affinché possano sostanzialmente svolgere gli adempimenti dichiarativi.

Con riferimento alla Dichiarazione redditi 2023 (anno d’imposta 2022) sono state finalmente emanate:

Ogni circolare è, quindi, uno strumento unitario che garantisce l’applicazione uniforme delle norme fiscali sul territorio nazionale per chi deve cimentarsi nella dichiarazione redditi.

Dichiarazione redditi 2023, lo strumento interattivo delle Entrate

Al fine di facilitare la consultazione delle tre menzionate circolari, l’Agenzia Entrate ha creato anche uno strumento unico interattivo che raccoglie in un unico documento tutte le tre circolari.

In dettaglio, tale guida interattiva sulla Dichiarazione redditi 2023, oltre alla premessa, è suddivisa in 13 paragrafi consultabili indipendentemente l’uno dall’altro.

Aspetti generali Spese sanitarie Interessi passivi mutui Spese istruzione Erogazioni liberali Premi assicurazione Contributi previdenziali e assistenziali Altre detrazioni e deduzioni Credi d’imposta Recupero patrimonio edilizio Riqualificazione energetica Bonus mobili ed elettrodomestici Superbonus.

Riassumendo…

il Modello 730/2023 scade il 2 ottobre 2023

il Modello Redditi 2023 scade il 30 novembre 2023

l’Agenzia Entrate ha emanato tre circolari distinte contenenti chiarimenti sulla Dichiarazione redditi 2023 (anno d’imposta 2022)

l’Agenzia Entrate ha racchiuso le tre circolari in un’unica guida interattiva

trovi qui lo strumento interattivo sulla Dichiarazione redditi 2023 (anno d’imposta 2022).

Si tratta dei seguenti argomenti: