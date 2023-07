Dichiarazione IVA 2023, ultimo appello: dal 1° agosto la sanzione si fa piena

La Dichiarazione IVA 2023 aveva come scadenza ordinaria di presentazione all’Agenzia Entrate il 30 aprile 2023. Tuttavia, essendo domenica e essendo il 1° maggio festivo, il termine è slittato al 2 maggio.

Per chi, obbligato alla dichiarazione, avesse saltato la scadenza c’è l’ultimo appello per rimediare prima che si configuri omissione. L’ultima chance scade domani, 31 luglio 2023. In tal caso si parla più propriamente di Dichiarazione IVA “tardiva”.

Il sistema sanzionatorio

In genere, sono obbligati a fare la Dichiarazione IVA, tutti coloro che sono titolari di partita IVA. Sono previsti degli esoneri. Ad esempio sono esonerati i contribuenti i regime forfettario e quelli di vantaggio.

In ipotesi di omissione dichiarativa trova applicazione la sanzione di cui all’art. 5 D. Lgs. n. 471/1997, ossia dal 120% al 240% dell’ammontare dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro.

Se però la Dichiarazione IVA è inviata oltre i 90 giorni ma entro il termine della Dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta successivo, e in ogni caso, prima dell’inizio dell’attività di accertamento, la sanzione si dimezza e sarà dal 60% al 120% dell’imposta dovuta, con un minimo di 200 euro.

In caso di imposte non dovute la sanzione si applica in misura fissa, da 150 a 1.000 euro.

Dichiarazione IVA 2023, ultima chance in scadenza il 31 luglio

Per chi non ha fatto la Dichiarazione IVA 2023 (anno d’imposta 2022) entro il 2 maggio scorso, può ancora farlo entro il 31 luglio 2023, ossia entro 90 giorni successivi alla scadenza ordinaria.

In questo caso si configura dichiarazione tardiva e bisogna versare una piccola sanzione pari a 25 euro (1/10 di 250 euro).

Laddove si dovesse lasciar passare anche il 31 luglio 2023, senza fare l’adempimento allora scatterà l’omissione e sarà l’Agenzia Entrate ad irrogare la sanzione piena dovuta di cui al menzionato art.

5 D. Lgs. n. 471/1997.

Ad ogni modo anche per chi dovesse saltare il 31 luglio, il consiglio è quello di inviare comunque la Dichiarazione IVA 2023 entro il 30 aprile 2024 (scadenza Dichiarazione IVA 2024). In questo modo, infatti, si riuscirà quantomeno a dimezzare la sanzione che irrogherà l’Amministrazione finanziaria.

Riassumendo…