L’Agenzia delle entrate ha pubblicato 13 nuove guide relative alle principali deduzioni e detrazioni che possono essere indicate in dichiarazione dei redditi. Si tratta delle principali spese che permettono al contribuente di abbattere il reddito tassato o di ridurre direttamente l’Irpef calcolata sul reddito dichiarato.

Per ogni guida è ammessa la possibilità di consultazione e di download. Le guide affiancano le varie circolari sulla dichiarazione dei redditi pubblicate negli ultimi due anni.

Vediamo in che modo sono strutturate le nuove guide dell’Agenzia delle entrate e dove è possibile consultarle.

Detrazioni e deduzioni. Le nuove guide del Fisco

Le nuove guide riguardano nello specifico:

aspetti generali

Spese sanitarie

Interessi passivi mutui

Spese istruzione

Erogazioni liberali

Premi assicurazione

Contributi previdenziali e assistenziali

Altre detrazioni e deduzioni

Crediti d’imposta

Recupero patrimonio edilizio

Riqualificazione energetica

Bonus mobili ed elettrodomestici

Superbonus.

Le guide si soffermano in maniera specifica sulla documentazione che il contribuente è tenuto a conservare per superare eventuali controlli del Fisco.

Sono, quindi, indicati i documenti che i contribuenti devono presentare al Centro di assistenza fiscale (Caf) o al professionista abilitato e le modalità di conservazione di tale documentazione da parte di Caf e professionisti per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria.

Detrazioni e deduzioni. Un occhio al visto di conformità

Ogni guida analizza i vari aspetti operativi legati alla presentazione della dichiarazione dei redditi:

visto di conformità , redditi e ritenute certificati dai sostituti d’imposta, oneri e spese per i quali spetta una detrazione dall’imposta lorda contenuti nel Quadro E (“Oneri e spese”) del modello di dichiarazione dei redditi 730/2024;

, redditi e ritenute certificati dai sostituti d’imposta, oneri e spese per i quali spetta una detrazione dall’imposta lorda contenuti nel Quadro E (“Oneri e spese”) del modello di dichiarazione dei redditi 730/2024; oneri e spese per i quali spetta una deduzione dal reddito complessivo;

per i quali spetta una deduzione dal reddito complessivo; crediti d’imposta;

detrazioni pluriennali relative a immobili (recupero del patrimonio edilizio, Sisma bonus, bonus verde, bonus facciate, Ecobonus e Superbonus)

relative a immobili (recupero del patrimonio edilizio, Sisma bonus, bonus verde, bonus facciate, Ecobonus e Superbonus) altre detrazioni;

versamenti in acconto e riporto dell’eccedenza dalla precedente dichiarazione.

Le 13 guide, oltre a proporsi come un manuale operativo per cittadini, Caf e professionisti saranno anche un punto di riferimento per il Fisco ai fini dell’attivazione dei controlli fiscali.

Insomma, un guida necessaria sia a contribuenti sia al Fisco, soprattuto in considerazione del fatto che oltre 3 milioni di 730 precompilati sono da correggere.

Le guide sono disponibili dal 30 maggio 2024, online nella sezione L’Agenzia informa.

Guide fiscali e circolari. Il quadro è completo.

Le nuove guide tengono conto delle recenti circolari emanate in materia di dichiarazione dei redditi.

In particolare, i fascicoli racchiudono le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con le circolari n. 7/2017, n. 7/2018, n. 13/2019, n. 19/2020, n. 7/2021), nn. 24 e 28 del 2022, nn. 14, 15 e 17 del 2023 e le novità normative intervenute per l’anno d’imposta 2023.

I chiarimenti sono forniti con riferimento ai documenti di prassi ancora attuali e delle modifiche normative intervenute, e alla luce delle risposte ai quesiti posti dai contribuenti – in sede di interpello o di consulenza giuridica – e dai Caf e professionisti abilitati per le questioni affrontate in sede di assistenza (Fonte Fisco oggi).

Particolare attenzione è dedicata all’elencazione della documentazione, comprese le dichiarazioni sostitutive, che i contribuenti devono produrre e che i Centri di assistenza fiscale o i professionisti abilitati devono verificare, prima di apporre il visto di conformità, e conservare.

Al riguardo, viene specificato che, come chiarito nelle circolari su richiamate, in sede di controllo documentale possono essere richiesti soltanto i documenti specificatamente previsti, salvo casi non contemplati. La regola vale anche per i pagamenti.

Le Entrate precisano che nulla cambia in merito al potere di controllo dell’Amministrazione nei confronti dei contribuenti riguardo alla sussistenza dei requisiti soggettivi di accesso alle diverse agevolazioni fiscali, e sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai contribuenti stessi.

Riassumendo…