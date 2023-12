Chiesta dal Ministero del Lavoro, e ottenuta dalla Commissione Europea, la proroga di 6 mesi della c.d. “Decontribuzione Sud”. Ossia l’esonero contributivo per le aziende del sud Italia. Anche se introdotta e prevista fino al 2029, tuttavia, configurandosi come “Aiuto di Stato”, tale misura, necessita dell’autorizzazione della Commissione UE per la sua continuità applicativa.

Noto anche come bonus contributi, il beneficio è stato previsto con la legge di bilancio 2021 (Legge n. 178/2020) ed ora è stato reso in vigore, grazie alla proroga, fino al 30 giugno 2024.

Decontribuzione sud: ammessi ed esclusi

Il bonus “Decontribuzione Sud” si concretizza in un esonero contributivo destinato ai datori di lavoro settore privato per i propri lavoratori dipendenti. Non possono godere del beneficio:

enti pubblici economici;

istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;

enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;

aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

consorzi industriali;

enti morali;

enti ecclesiastici.

La misura dello sgravio

Deve, trattarsi di aziende situate nel Mezzogiorno d’Italia. La misura dello sgravio attuale è del 30%. Se la Commissione UE concederà autorizzazione anche per gli anni che verranno, la percentuale di esonero prevede un trend decrescente, visto che sarà del:

20% dei contributi per gli anni 2026 e 2027

dei contributi per gli anni 2026 e 2027 10% per il 2028 e 2029.

Si tenga presente che il beneficio dello sgravio contributivo interessa solo quelli previdenziali. Esclusi, invece, i premi e contributi INAIL.

Le regioni dove si applica la decontribuzione sud

La Decontribuzione Sud ai applicala a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che da instaurare, purché sia rispettato il requisito di ubicazione del datore di lavoro nel Mezzogiorno, ed in particolare nelle regioni:

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Campania

Molise

Puglia

Sardegna

Sicilia.

Sono esclusi i rapporti di lavoro agricolo e domestico.

Riassumendo

la decontribuzione sud è l’esonero contributivo che i datori di lavoro possono avere per i propri dipendenti

è stata prevista con la legge di bilancio 2021

è soggetta all’autorizzazione della Commissione UE

la Commissione UE ha concesso la proroga decontribuzione sud fino al 30 giugno 2024 (Comunicato Ministero Lavoro 19 dicembre 2023)

la misura dello sgravio è del 30%.

Il datore di lavoro ottiene lo sconto mediante le denunce retributive e contributive mensili relative ai dipendenti (). Ricordiamo anche che di recente è stato chiarito che la decontribuzione sud è tassata (risposta Agenzia Entrate)