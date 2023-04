“Sono davvero ricco quando il mio reddito è superiore alla mia spesa, e la mia spesa è uguale ai miei desideri“, affermava Edward Gibbon. Peccato che in un periodo storico come quello attuale, segnato da una grave crisi economica, non sempre il reddito è superiore alla propria spesa. L’aumento dei prezzi, infatti, finisce per ridurre il nostro potere di acquisto.

Lo sanno bene, purtroppo, le tante famiglie che riscontrano delle serie difficoltà ad arrivare alla fine del mese, vedendosi così costrette a rinunciare a molti desideri. Proprio in tale ambito, fortunatamente, giunge in aiuto il governo che mette a disposizione diversi bonus da poter richiedere entro la fine dell’anno in corso. Ecco di quali si tratta.

Dall’assegno unico al bonus trasporti, le agevolazioni da chiedere entro fine 2023

Sempre più persone faticano a sostenere le varie spese. In tale situazione, pertanto, possono essere molto utili le seguenti agevolazioni: