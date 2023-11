Diversi sono i bonus a disposizione delle famiglie con figli studenti e che hanno un Isee basso. Come canta Claudio Baglioni: “Avrai un telefono vicino che vuol dire già aspettare, schiuma di cavalloni pazzi che s’inseguono nel mare. E pantaloni bianchi da tirare fuori che è già estate, un treno per l’America senza fermate”.

Ogni genitore augura ai propri figli una vita piena di emozioni e all’insegna della felicità.

Saremmo disposti a tutto pur di offrire loro tutto ciò che desiderano.

Dall’asilo all’università tutti i bonus per le famiglie con figli studenti e ISEE basso

Non sempre, però, è possibile. Questo perché nella maggior parte dei casi è richiesto un esborso di denaro. Non tutti, però, hanno una disponibilità economica tale da riuscire a fronteggiare le varie spese. Proprio in tale ambito giunge in aiuto il governo che mette a disposizione diversia sostegno dei nuclei famigliari economicamente più disagiati.

Attraverso la Manovra 2024 il governo ha deciso di stanziare circa 150 milioni di euro per rafforzare il fondo sugli asili nido. Anche il prossimo anno, quindi, le famiglie con figli fino a tre anni che frequentano un asilo nido potranno beneficiare di un contributo. Si ha diritto a tale agevolazione anche per forme di supporto domiciliare per bambini che per motivi di salute o altre problematiche non possono frequentare in presenza.

Ad oggi l’importo del bonus asilo nido è pari a tre mila euro annui per i nuclei famigliari con Isee fino a 25 mila euro. L’importo è pari a 2500 euro per chi ha un Isee fino a 40 mila euro. Scende a quota 1500 euro per coloro che hanno un Isee superiore a 40 mila euro. Nel 2024 l’importo del bonus nido dovrebbe passare dagli attuali 2.500 euro all’anno a quota 3.600 euro annui per i nuclei famigliari con Isee inferiore a 40 mila euro.

Dai trasporti ai libri, le agevolazioni da non perdere

Si resta comunque in attesa del testo ufficiale della Legge di Bilancio 2024 per sapere quali saranno gli importi effettivi del bonus asilo nido.

In attesa della direttiva su come presentare domanda per il bonus gite, le famiglie con figli in età scolare possono richiedere l’accesso ad una delle tante agevolazioni disponibili. Tra queste si annovera il bonus trasporti dal valore pari a massimo 60 euro. Consiste, in pratica, in uno sconto sull’abbonamento per i trasporti pubblici a favore delle persone con Isee non superiore a 20 mila euro. Al momento non è possibile inoltrare la domanda per via del momentaneo esaurimento delle risorse finanziarie. Eventuali fondi residue saranno messi a disposizione dal mese di dicembre. I soggetti interessati potranno quindi presentare apposita richiesta attraverso la piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili a partire dalle ore 8 del 1° dicembre 2023.

Sempre nell’ottica di ridurre i costi, si ricorda che ogni anno le singole regioni offrono la possibilità alle famiglie in difficoltà di beneficiare del bonus libri. Quest’ultimi differiscono a seconda della regione di appartenenza, che definisce tempistiche e requisiti. Il consiglio, pertanto, è quello di rivolgersi all’inizio di ogni anno scolastico agli uffici territoriali di competenza per ottenere informazioni dettagliate in merito.

Carta della cultura giovani e carta del merito a partire dal 2024

Il 2023 è l’ultimo anno in cui verrà corrisposto il bonus cultura da 500 euro. Dal 2024 questo contributo verrà rimpiazzato da due nuove carte. Come si evince dal sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze:

“Per favorire l’accesso dei giovani ad iniziative culturali è stata rivista la misura per la card diciottenni, e sono state istituite la carta della cultura giovani, destinata a tutti i residenti appartenenti a nuclei familiari con Isee non superiore a 35.000 euro e utilizzabile nel diciannovesimo anno di età, e la carta del merito, in favore dei ragazzi che hanno conseguito entro il diciannovesimo anno di età il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati con una votazione di almeno 100 centesimi”.

Dal valore pari a 500 euro ciascuna, queste due carte sono compatibili tra loro.

Ne consegue che molti diciottenni potranno portare a casa fino mille euro. Per quanto riguarda gli, inoltre, si consiglia di rivolgersi alla segreteria della propria università per sapere se si ha diritto o meno a qualche sconto o esenzione dal pagamento delle tasse universitarie.