La legge di bilancio 2024 si avvia verso la definitiva approvazione. Oggi, 22 dicembre 2023, è al Senato. Nel testo ci sono due disposizioni che intervengono sull’aliquota IVA applicabile ad alcuni beni.

Una misura è positiva e riguarda il pellet. Qui, si conferma, ancora per due mesi l’applicazione dell’IVA agevolata invece che quella ordinaria. La seconda misura, invece, è negativa e interessa alcuni prodotti per l’igiene femminile e alcuni beni dedicati ai bambini. In tal caso, si sopprime l’aliquota IVA agevolata del 5%.

Le agevolazioni IVA fino ad oggi

Questo significa, ritorno al passato con conseguente aumento del prezzo di acquisto.

Per gli anni trascorsi e fino ad oggi, il legislatore fiscale italiano aveva stabilito l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata nella misura del 5% per:

prodotti assorbenti e tamponi per la protezione dell’igiene femminile nonché alle coppette mestruali

latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto

preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto

pannolini per bambini

seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

Inoltre, per l’anno 2023 (legge di bilancio 2022), lo stesso legislatore aveva stabilito l’applicazione dell’IVA al 10% (invece che al 22%) per l’acquisto del pellet. Un prodotto che negli ultimi anni ha visto un trend di crescita esponenziale nei prezzi di vendita.

Aliquota IVA igiene femminile, bambini e pellet: le novità in manovra 2024

Il testo della legge di bilancio 2024 che arriva al Senato, contiene due importanti novità. In primis si prevede l’annullamento dell’IVA al 5% per i beni di cui al paragrafo precedente. Dal 1° gennaio 2024, l’aliquota IVA torna al 10% per:

prodotti assorbenti e tamponi per la protezione dell’igiene femminile nonché alle coppette mestruali

latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto

preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto

pannolini per bambini.

Torna al 22% l’IVA, per acquisti fatti dal 1° gennaio 2024, applicata ai seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

Buona notizia, invece, per il pellet. La manovra prevede che l’aliquota ridotta al 10% si applicherà anche per i primi due mesi del 2024. Quindi, per gli acquisti fatti a gennaio 2024 e febbraio 2024.

Riassumendo