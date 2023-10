Con il bonus 110 ormai archiviato, perché terminerà il suo tanto dibattuto corso il 31 dicembre 2023, restano altre sovvenzioni per chi deve ristrutturare o rendere più efficiente la propria casa dal punto di vista sia energetico che sismico.

Sono diverse le opzioni disponibili per i bonus casa 2024, consultabili nel Poster Enea 2023, pubblicato in collaborazione con LogicalSoft, all’indomani della conversione in legge del Decreto Asset (D.L. 104/2023, convertito con legge 9 ottobre 2023 n.136).

Detrazioni fiscali per i bonus casa 2024: il Poster Enea aggiornato

L’edizione di ottobre del Poster Enea è stata realizzata in conformità agli ultimi aggiornamenti normativi riferibili alla Legge di Bilancio 2023, al D.

L 10 agosto 2023 n. 104 (il Decreto Asset) e al Decreto Cessioni.

Questo poster ha l’obiettivo di rendere chiare tutte le detrazioni fiscali disponibili con gli attuali bonus (che saranno quindi in vigore almeno fino al 2024), permettendo così agli utenti di navigare con facilità tra le varie proposte.

Offre una panoramica rapida e schematica per un’idea generale sulle normative riguardanti la riqualificazione edilizia. Questa versione fa seguito a quella rilasciata nel febbraio 2023.

Una soluzione dedicata non solo ai professionisti ma anche ai committenti privati che vogliono restare aggiornati sulle detrazioni fiscali in ambito edilizio ed effettuare una scelta consapevole dei bonus per la casa.

Come spiega Simone Tirinato, uno degli autori del Poster, la tabella favorisce sia una rapida infarinatura sui bonus per la casa del 2024, ma aggiunge anche dettagli importanti, come la possibilità di usare la cessione del credito o lo sconto in fattura o di conoscere le quote annue in cui è suddiviso un credito d’imposta.

Sono lineeguida fondamentali per capire il reale vantaggio nell’acquisizione di determinati bonus, sia per i committenti che per le imprese. Uno schema semplice ed intuitivo che non si limita al solo rilevamento dell’aliquota di detrazione.

Tutte le novità del Poster Enea aggiornato

Passiamo ora ad un’analisi generale del Poster, che elenca tutte le informazioni principali riguardo i vari bonus:

Bonus verde

Bonus mobili

Bonus casa 2024

Sismabonus ed Ecobonus (entrambi con le aliquote di detrazione che vanno dal 50% all’85%).

Nelle varie caselle sono poi riportate tutte le informazioni necessarie per inquadrare le caratteristiche di ogni bonus, come il massimale di spesa, la percentuale di detrazione e la durata, i beneficiari, la scadenza dell’agevolazione, la possibilità di usare o meno la cessione del credito e gli interventi possibili da effettuare.

Superbonus 90% e 110%

Prima di andare in pensione, il Superbonus, nella versione 90% e 110% sarà ancora attivo alle seguenti condizioni:

Spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 per le unità immobiliari unifamiliari, con l’obbligo di aver eseguito almeno il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022.

Spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 per condomini ed aggregati, con la possibilità di portare il credito fino al 2025, scalando l’aliquota di detrazione al 70% per spese sostenute nel 2024 e al 65% per quelle sostenute nel 2025

Un lavoro utile per ottenere informazioni certificate su tutti i bonus, senza correre il rischio di trovarsi a navigare in rete tra notizie contrastanti e dubbie fonti.