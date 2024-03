Da quest’anno, con la riforma fiscale, la dichiarazione precompilata riguarderà anche i titolari di partita Iva. Infatti, tra poco meno di un mese la precompilata, il modello Redditi nello specifico per chi ha la partita iva, verrà messo a disposizione anche di imprenditori e professionisti.

Anche tali soggetti troveranno nella dichiarazione o nel foglio informativo le spese deducibili o detraibili comunicate dai soggetti terzi, si pensi ad esempio alle spese sanitarie, nonchè i redditi rinvenibili nella CU autonomi (reddito da professione abituale), redditi da mediazione, provvigioni, ecc.

Il sistema dei controlli del Fisco previsto per il 730 precompilato si applicherà anche al modello Redditi precompilato delle partite Iva.

Da qui, vediamo nello specifico quali sono i controlli che l’Agenzia delle entrate può attivare sulla dichiarazione precompilata.

L’art.19 del D.Lgs n°1/2024, Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, estende la dichiarazione precompilata anche alle partite Iva:

A decorrere dal 2024, in via sperimentale, utilizzando le informazioni e i dati indicati al comma 1, l’Agenzia delle entrate rende disponibile telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli indicati al medesimo comma 1(..).

Il 2024 sarà solo un anno sperimentale, ecco perchè, come da risoluzione n°13/2024, le CU autonomi potranno essere trasmesse entro il 31 ottobre. Anziché entro il 18 marzo (il 16, scadenza ordinaria, quest’anno cade di sabato).

Dal prossimo anno il 16 marzo sarà la scadenza assoluta anche per le CU autonomi.

L’art.1 sopra citato prevede espressamente che anche alle dichiarazione dei redditi precompilate delle partite iva si applicano le disposizioni di cui all’art.5 del D.Lgs n°175/2014.

Dunque facciamo riferimento ai controlli attivabili dal Fisco sul 730 precompiato.

Ora estesi

Infatti, nella relazione illustrativa del citato decreto n°1/2024, viene specificato che:

con riferimento agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi si applicano le agevolazioni previste dall’articolo 5 del D.Lgs. n. 175 del 2014, sia nel caso di presentazione diretta della dichiarazione (non si effettua il controllo formale sui dati inviati dai soggetti terzi non modificati, mentre per i dati modificati si controllano solo i documenti che hanno determinato la modifica), sia nel caso di presentazione tramite CAF o intermediario (se la dichiarazione è presentata con modifiche, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata).