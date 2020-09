Concorso per 40 posti nella sanità: bando in arrivo, corso per formazione in medicina generale

E’ stato pubblicato un avviso pubblico in merito ad un bando per 40 posti per un corso triennale di formazione in medicina generale. Presente anche un avviso per una graduatoria di 21 posti nella Regione Liguria.

Informazioni sul bando di concorso e requisiti per inviare la domanda

Il bando sarà pubblicato entro metà ottobre nella Gazzetta Ufficiale e anche sul sito della Regione Liguria. Una volta pubblicato il bando di concorso, la domanda di ammissione dovrà essere inviata entro 30 giorni. Per quanto riguarda i requisiti, i candidati dovranno essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia prima di inviare la domanda mentre dovranno anche possedere l’abilitazione dell’esercizio e l’iscrizione all’albo dei medici prima dell’avvio del corso triennale di formazione specifica.

Come inviare la domanda

La domanda andrà inviata tramite pec a [email protected]. Si informa anche che ogni candidato potrà fare domanda in una sola regione o provincia autonoma. Una volta inviata la domanda, il candidato dovrà affrontare una prova scritta con 100 domande a risposta multipla su temi di medicina generale della durata di 2 ore. Gli ammessi otterranno una borsa di studio, finanziata con quote dal Fondo Sanitario Nazionale mentre la Asl3 provvederà ai costi di organizzazione. Per quanto riguarda l’inizio del corso, la data prevista è aprile 2021, questo durerà 3 anni e avrà una frequenza obbligatoria e a tempo pieno per gli ammessi.

Un altro avviso pubblico riguarda 21 laureati in medicina e chirurgia al corso triennale di formazione specifica in medicina generale per gli anni 2020-2023. Anche in questo caso il bando sarà pubblicato entro metà ottobre ma in questo caso non è prevista la borsa di studio, mentre per l’invio della domanda e l’inizio del corso si può fare riferimento alle precedenti informazioni, che rimangono le stesse. Maggiori dettagli arriveranno a ottobre.

