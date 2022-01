Come pagare il bollo auto da smartphone

Diverse sono le strade percorribili per il pagamento del bollo auto. Tra queste la possibilità di farlo online comodamente da pc o smartphone, evitando file interminabili alla posta o presso altre ricevitorie autorizzate.

Pagare bollo auto online

Pagare il bollo auto online da pc e smartphone è possibile attraverso il servizio ACI denominato “Bollonet” accessibile solo con credenziali SPID o CIE.

Tuttavia, il servizio non è attivo per tutte le Regioni (ricordiamo che il bollo auto è di competenza regionale). La possibilità è previste in tutte le Regioni italiane tranne che due, ossia Calabria e Veneto.

Attraverso questo sistema, inserendo tutte le informazioni che via via sono richieste, il pagamento viene effettuato tramite la piattaforma pagoPA, scegliendo un Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) aderente (banca o altro istituto di pagamento). Eventuale costi aggiuntivi dipendono dal PSP selezionato.

Altre modalità di pagamento in contanti, con carta oppure online

Le altre modalità di pagare la tassa sono quelle presso:

Delegazioni ACI

Agenzie Sermetra

Punti vendita Mooney

Poste Italiane, mediante pagamento on-line allo sportello e attraverso gli altri canali messi a disposizione

punti vendita Lottomatica

altre Agenzie di pratiche auto autorizzate presenti sul territorio (Isaco, PTAvant, Stanet, Agenzia Italia Net Service)

Banche e altri Operatori aderenti all’iniziativa PSP tramite i canali da questi messi a disposizione (Home Banking, Sportelli Bancari, Punti vendita Mooney, APP per smartphone e tablet, esercizi commerciali, ecc.).

