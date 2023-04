“Tutto è determinato da forze sulle quali non abbiamo alcun controllo. Vale per l’insetto come per gli astri. Esseri umani, vegetali o polvere cosmica, tutti danziamo al ritmo di una musica misteriosa, suonata in lontananza da un pifferaio invisibile“, affermava Albert Einstein. Avere il controllo su tutto, purtroppo, non è possibile. Vi sono sempre degli aspetti che ci sfuggono e su cui non possiamo agire in prima persona.

Questo, però, non vuol dire che non si possa tentare di avere il pugno della situazione negli ambiti più disparati. È quello che prova a fare puntualmente l’Agenzia delle Entrate, da sempre a caccia di possibili evasori fiscali. Da qui l’avvio di controlli mirati sia sui redditi prodotti e percepiti nel territorio nostrano che da contribuenti italiani all’estero. Ecco come funziona in quest’ultimo caso.

Come e quali redditi esteri dichiarare: i controlli del Fisco

Stando alla normativa vigente, il Fisco ha tempo fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione dei redditi per effettuare i controlli sui redditi esteri. In caso di omessa dichiarazione, invece, il termine ultimo per effettuare gli opportuni accertamenti slitta al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui il soggetto interessato avrebbe dovuto presentare la dichiarazione.

Tali scadenze, è bene sottolineare, sono valide sia per i redditi nazionali che quelli di natura estera. Se il contribuente è congruo con gli Isa, ovvero gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, si ha diritto a una riduzione dei termini di accertamento. A destare in particolar modo l’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, comunque, sono gli investimenti nei Paesi rientranti nella black list dell’Agenzia delle Entrate.

I rischi degli investimenti nei paesi della Black list

Quest’ultima consiste in un elenco degli Stati che hanno adottato regimi fiscali agevolati, con tasse molto basse e che non aderiscono al sistema di scambio dei dati fiscali con gli altri Paesi.

A tal proposito, come si evince dall’articolo 12 del Decreto Legge numero 78 del luglio 2009, viene prevista l’applicazione di una presunzione legale relativa per eventuali investimenti esteri presso paradisi fiscali e non indicati dal contribuente nel quadro RW della dichiarazione dei redditi. In tal caso si presuppone che gli investimenti siano il frutto di un’evasione fiscale. Una circostanza che porta a dover fare i conti con il raddoppiamento dei termini di accertamento poc’anzi citati.

Ma non solo, se il contribuente non è in grado di dimostrare di essere innocente, dovrà pagare delle sanzioni e degli interessi particolarmente pesanti. Questo perché il Fisco presuppone che l’investimento sia realizzato attraverso redditi non dichiarati. Al fine di evitare spiacevoli inconvenienti, pertanto, è fondamentale prestare sempre la massima attenzione nel caso in cui si desideri fare degli investimenti in un Paese della black list.