Come avere un generatore di emergenza a gas pagandolo metà prezzo

Installare un generatore di emergenza a gas oggi conviene. Ciò grazie alla possibilità di avere un risparmio del 50%. Un risparmio che, tuttavia, non è immediato ma che si spalma in più anni.

Insomma, un bonus 50% su generatore di emergenza a gas. Paghi tutto il prezzo subito e poi lo recuperi in 10 anni nella forma della detrazione fiscale.

Si tratta di un acquisto che specificamente il legislatore ha deciso di far rientrare tra quelli ammessi al bonus ristrutturazione 50%.

Vediamo, tuttavia, quali devono essere i requisiti da rispettare per avere il beneficio.

Il requisito della sostituzione

Tra i lavori ammessi al bonus ristrutturazione 50% (la detrazione fiscale per lavori finalizzati al recupero e restauro di edifici esistenti), l’art. 16-bis TUIR, comma 3-bis, fa rientrate anche

gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Dunque, il primo ed importante requisito per avere bonus 50% su generatore di emergenza a gas è che tale generatore sia di “sostituzione” di un gruppo elettrogeno di emergenza già esistente.

Bonus 50% su generatore di emergenza a gas, come averlo

Non è previsto il beneficio fiscale, pertanto, laddove si tratti di installazione ex novo.

Altro importante requisito è che il pagamento della spesa sia pagato con c.d. bonifico parlante. Ossia quel bonifico da cui risultino:

causale di versamento

codice fiscale del beneficiario della detrazione

dati fiscali del destinatario del bonifico (impresa/fornitore).

Come detto, il bonus 50% non è immediato. Ci sarà un risparmio che sarà recuperato solo nel tempo. C’è la detrazione fiscale spalmata in 10 quote annuali di pari importo.

Se pertanto, l’intervento di sostituzione del gruppo elettrogeno costa, ad esempio, 10.000 euro, il contribuente paga oggi i 10.000 euro e recupera 5.000 euro in 10 anni.

Vale a dire 500 euro ogni anno. Il recupero è fatto nella dichiarazione dei redditi.

Ai fini della detrazione è necessario avere le fatture di spesa e le ricevute dei bonifici fatti per il pagamento. Fermo restando che deve trattarsi di bonifico parlante.

Riassumendo…