“Un uomo deve essere grande abbastanza da ammettere i suoi errori, intelligente abbastanza per trarne profitto, e forte abbastanza per correggerli“, afferma John C. Maxwell. A tutti quanti, d’altronde, può capitare di commettere qualche errore. L’importante è cercare di far fronte alla situazione e trovare una soluzione. Lo sa bene il Fisco che offre la possibilità, a coloro che hanno commesso degli errori in sede di dichiarazione dei redditi, di tornare sui propri passi. Ma come fare ad annullare la dichiarazione dei redditi e tornare alla Precompilata? Ecco come funziona.

Come annullare la dichiarazione dei redditi e tornare alla Precompilata

Anche nel corso del 2023 i contribuenti italiani sono chiamati a presentare la dichiarazione dei redditi. In molti hanno già adempiuto a tale dovere, salvo poi accorgersi di aver commesso degli errori. Ne è un chiaro esempio il caso di un contribuente che a Fisco Oggi ha chiesto se sia ancora possibile annullare la dichiarazione Redditi Persone Fisiche che ha inviato online attraverso il sito dell’Agenzia delle entrate. Ebbene, la risposta è affermativa. Come si legge sul sito della rivista online del Fisco infatti, ciò è ammesso:

“a condizione che con la dichiarazione non sia stato predisposto anche il modello di versamento F24. Il 27 settembre 2023 è la data entro cui è ancora possibile annullare la dichiarazione Redditi Pf 2023 e i modelli Redditi Persone fisiche correttivi ad essa collegati, senza predisposizione del modello F24, già inviati tramite l’applicativo web dell’Agenzia. Con l’annullamento verranno cancellati tutti i dati inseriti dal contribuente e sarà di nuovo disponibile la dichiarazione precompilata dall’Agenzia delle entrate. Si ricorda, inoltre, che dopo aver annullato la dichiarazione Redditi PF bisogna trasmetterne una nuova. In caso contrario, la dichiarazione risulterà omessa”.

Come spiegato dall’Agenzia delle Entrate, è possibile annullare la dichiarazione Redditi PF accedendo all’apposito servizio disponibile sul sito dell’ente.

Le scadenze fiscali del 2023

Questo a patto che lo stato della ricevuta di invio risulti ““. Ma non solo, nel caso in cui il contribuente abbia iniziato la compilazione di un modello Redditi aggiuntivo o correttivo, è necessario che cancelli i dati inseriti. A tal fine è sufficiente cliccare su “Ripristina” nella sezione “Redditi aggiuntivo e correttivo / integrativo”. Per finire si deve selezionare “” e il gioco è fatto. Annullando la dichiarazione Redditi PF inviata, viene rimosso in modo automatico anche l’eventuale F24 già predisposto. Per sicurezza, si consiglia di dare un’occhiata alla sezione “Ricevute” e stampare le ricevute di annullamento della dichiarazione Redditi PF e del modello F24.

Il modello precompilato, ricordiamo, è disponibile a partire dallo scorso 2 maggio 2023 e presenta diverse informazioni. Tra queste si annoverano spese sanitarie, scolastiche, ma anche reddito da lavoro e così via. Nel caso in cui le informazioni presenti risultassero errate o dovessero mancare dei dati, il soggetto interessato può apportare delle modifiche. A tal proposito si ricorda che poiché il 30 settembre quest’anno cade di sabato, il termine ultimo entro cui poter inviare il modello 730 precompilato è fissato al prossimo 2 ottobre. Il 30 novembre 2023, invece, è il termine ultimo entro cui è possibile presentare il modello Redditi Persone Fisiche.