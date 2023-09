Cessione credito nel superbonus, deroga anche per lavori trainati (requisiti)

Anche dopo lo stop alla cessione del credito e sconto in fattura sancito con il decreto-legge n. 11 del 2023 (c.d. decreto cessioni) nei bonus edilizi, continua ad esistere la distinzione in ambito superbonus tra lavori trainanti e lavori trainati.

Una distinzione che, tuttavia, non serve fare nelle ipotesi di deroghe previste dal medesimo decreto cessioni appena menzionato.

Si tratta di casi in cui, l’opzione di cessione e sconto è ancora possibile.

Cessione del credito nel 110, la deroga allo stop

Volendoci soffermare solo sul superbonus 110% o 90%, il decreto-legge n. 11 del 2023 dice che dal 17 febbraio 2023 non è più possibile fare l’opzione per sconto in fattura e cessione del credito. Quindi, l’unica strada resta quella della detrazione fiscale in dichiarazione redditi.

Tuttavia, il medesimo provvedimento dice che le due opzioni sono ancora ammesse a condizione che alla data del 16 febbraio risulti:

presentata la Cila, per interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni

adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e risulti presentata la Cila, nei casi di lavori fatti su edifici condomìniali

presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Trovi qui una tabella riepilogo di tutti i bonus edilizi ancora ammessi alla cessione credito e sconto fattura.

Superbonus con cessione credito, bastano i requisiti per i lavori trainanti

Nella Circolare n. 27/E del 2023, l’Agenzia Entrate ha chiarito che i suddetti requisiti devono essere soddisfatti in merito ai lavori trainanti e ciò permetterà di avere la possibilità di fare la cessione e lo sconto anche per quelli trainati.

Ricordiamo che nel superbonus sono definiti “trainanti” quei lavori che sono ammessi al beneficio fiscale a prescindere dalla realizzazione di altri lavori.

interventi di isolamento termico sugli involucri

sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni

sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti

interventi antisismici.

Sono considerati trainanti:

Sono, invece, “trainati” quei lavori che sono ammessi al superbonus solo se realizzati congiuntamente ad uno o più dei suddetti interventi trainanti. Il legislatore dice che nel superbonus sono trainati:

interventi di efficientamento energetico

installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo

infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

Riassumendo…