Il certificato di anzianità assicurativa è un documento fondamentale per i lavoratori che desiderano richiedere la pensione o altre prestazioni previdenziali. Questo certificato fornisce un riepilogo dettagliato dei dati relativi all’anzianità assicurativa di un lavoratore, inclusa la data della prima iscrizione presso le forme pensionistiche obbligatorie gestite dall’INPS o registrate nel Casellario dei lavoratori attivi dell’Istituto.

A partire dal 22 luglio 2024, l’INPS ha reso disponibile, anche ai lavoratori l’accesso allo strumento chiamato PRISMA (Prospetto informativo sintetico dell’anzianità assicurativa dei lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie gestite dall’INPS) per facilitare l’accesso a questo certificato.

Secondo il Messaggio n. 2650/2024 dell’INPS, sia i lavoratori che gli Istituti di Patronato possono utilizzare questa piattaforma per ottenere il certificato di anzianità assicurativa.

Certificato anzianità assicurativa con PRISMA

I lavoratori o i loro delegati possono accedere allo strumento PRISMA attraverso il sito ufficiale dell’INPS, seguendo il percorso: “Lavoro” > “Contratti e rapporti di lavoro” > “Strumenti” > “Prospetto Informativo Sintetico Massimale”. Questo servizio online è disponibile anche per gli Istituti di Patronato, a condizione che abbiano la delega del lavoratore interessato, la cui autenticità e legittimità devono essere verificate.

La piattaforma PRISMA è stata sviluppata per offrire un accesso facile e intuitivo ai dati assicurativi dei lavoratori. Attraverso questo strumento, i lavoratori possono ottenere una panoramica completa della loro storia contributiva, che è essenziale per calcolare con precisione la propria anzianità assicurativa. Il certificato di anzianità assicurativa riassume tutte le informazioni necessarie per la richiesta di pensione o altre prestazioni previdenziali, garantendo che i lavoratori dispongano di tutti i dati necessari in un unico documento.

Vantaggi del servizio PRISMA

La piattaforma PRISMA offre numerosi vantaggi sia per i lavoratori che per gli Istituti di Patronato. Per i lavoratori, il principale vantaggio è la possibilità di accedere rapidamente e facilmente ai propri dati assicurativi, senza dover ricorrere a lunghe procedure burocratiche.

Questo rende il processo di richiesta della pensione o di altre prestazioni molto più snello ed efficiente.

Per gli Istituti di Patronato, la piattaforma PRISMA rappresenta uno strumento prezioso per assistere i lavoratori nelle loro pratiche previdenziali. Gli Istituti di Patronato, infatti, possono accedere ai dati assicurativi dei lavoratori per conto loro, a patto di avere la delega necessaria, semplificando ulteriormente il processo e garantendo un supporto più efficace.

Come avere il certificato anzianità assicurativa a casa

Per coloro che desiderano approfondire i dettagli del servizio offerto dalla piattaforma PRISMA, l’INPS ha messo a disposizione la Circolare n. 48/2024 e un manuale operativo sul proprio sito istituzionale. Questi documenti forniscono tutte le informazioni necessarie per utilizzare al meglio la piattaforma e comprendere appieno tutte le funzionalità disponibili.

Per richiedere il certificato di anzianità assicurativa tramite PRISMA, il lavoratore deve seguire questi passaggi:

Accedere al sito ufficiale dell’INPS.

Navigare attraverso il percorso indicato: “Lavoro” > “Contratti e rapporti di lavoro” > “Strumenti” > “Prospetto Informativo Sintetico Massimale”.

Autenticarsi con le proprie credenziali INPS.

Seguire le istruzioni per richiedere il certificato.

Riassumendo