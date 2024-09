Molti pensionati avranno diritto al rimborso Irpef sul cedolino di settembre. Come canta Carmen Consoli con il brano Autunno dolciastro: “Lentamente tra una pagina e l’altra di un libro qualunque ingannavo l’attesa, già settembre, poche voci distanti e un autunno distratto al di là dei vetri”.

Settembre segna la fine dell’estate e l’arrivo della stagione autunnale. Bimbi e ragazzi si apprestano a tornare sui banchi di scuola, mentre molti adulti devono dire addio alle meritate ferie e tornare a lavoro.

Pensioni, chi ha diritto al rimborso del 730

Ma chi ne ha diritto?

I primi giorni di ogni mese sono sempre molto attesi dai pensionati che possono finalmente ritirare le pensioni del mese di competenza. Tali trattamenti sono spesso oggetto di critiche per via degli importi particolarmente bassi, che si rivelano essere inadeguati al costo della vita, tanto da rendere difficile riuscire ad arrivare alla fine del mese. Fortunatamente per molte persone, però, settembre porta buone notizie poiché hanno diritto ad un assegno pensionistico più alto del solito.

Questo è possibile grazie al rimborso Irpef. Ad averne diritto sono coloro che hanno indicato l’Inps come sostituto d’imposta nella dichiarazione dei redditi tramite 730. Questo a patto di aver presentato il modello entro il 30 giugno 2024. Il riconoscimento del conguaglio Irpef, infatti, differisce a seconda del mese in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi. Entrando nei dettagli hanno diritto al conguaglio sul cedolino di settembre chi ha presentato il 730 entro fine giugno.

Chi ha presentato la dichiarazione in una data successiva, invece, dovrà attendere i prossimi cedolini. In pratica prima si invia la dichiarazione dei redditi, prima viene riconosciuto il rimborso Irpef. Non tutti i pensionati, però, hanno diritto al rimborso Irpef.

Cedolino pensioni settembre: come controllare se è previsto il rimborso Irpef

Per controllare se si ha diritto o meno al rimborso Irpef è possibile visionare il proprio cedolino disponibile nell’area riservata del sito dell’Inps. In alternativa, come ricordato sul sito dell’Istituto Nazionale della Previdenza Nazionale:

“Ai fini dell’assistenza fiscale 2024, i contribuenti, autenticandosi con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS), possono verificare le risultanze contabili della propria dichiarazione e i relativi esiti attraverso il servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”. presente sul sito istituzionale www.inps.it. Attraverso tale servizio è possibile, inoltre, consultare i seguenti dati:

avvenuta ricezione da parte dell’INPS delle risultanze contabili trasmesse dall’Agenzia delle Entrate, con il dettaglio dei relativi importi;

conferma che i conguagli saranno abbinati alle prestazioni percepite , nel caso in cui l’INPS sia il sostituto d’imposta del dichiarante;

eventuale diniego della risultanza, con conseguente comunicazione da parte dell’INPS all’Agenzia delle Entrate, qualora non sussista il rapporto di sostituzione d’imposta;

importo delle trattenute e/o dei rimborsi indicati nella risultanza contabile, effettuati mensilmente sulle prestazioni erogate dall’INPS”.

In caso di dubbi è sempre possibile rivolgersi direttamente all’Inps, oppure ad un Caf o Patronato per avere maggiori informazioni in merito.