Chi ha fatto domanda assegno inclusione, ha visto recapitarsi (per il ritiro all’ufficio postale) più di una carta inclusione. Una per sé e altre per altri componenti del suo nucleo familiare. Su ogni carta, inoltre, disponibile un saldo diverso. Il totale di tutti i saldi, corrisponde, all’importo totale del sussidio spettante al nucleo.

Molti credono che si tratti di un errore dell’INPS. In realtà non è così, ma a prevederlo è la stessa procedura di assegnazione del reddito di inclusione e il relativo rilascio della carta.

Cosa si può fare

Quest’ultima, come noto, rappresenta lo strumento di pagamento del nuovo sussidio. Un sussidio che, dal 1° gennaio 2024, ha sostituito definitivamente il reddito di cittadinanza.

La domanda per il nuovo reddito di inclusione è possibile dallo scorso 18 dicembre 2023. La si può fare (online) all’INPS oppure rivolgendosi a patronati e, dal 2024, anche ai CAF.

Il beneficio, come detto, laddove spettante è pagato sulla carta inclusione. Il pagamento è mensile, per un massimo di 18 mesi continuativi, rinnovabili (previa sospensione per un mese) per ulteriori 12 mensilità.

La carta di inclusione è una normale carta di pagamento elettronica prepagata, emessa da PostePay. Dunque, chi ha fatto domanda assegno inclusione, se avente diritto, riceve comunicazione della disponibilità di detta carta da ritirare all’ufficio postale.

La si può utilizzare per acquisto di beni di prima necessità, per pagare le utenze, l’affitto e la rata del mutuo. Si può anche prelevare in contanti, fino a un massimo di 100 euro al mese. Importo questo che può aumentare in funzione della c.d. scala di equivalenza (dunque, in base alla composizione del nucleo familiare). I primi pagamenti assegno inclusione sono arrivati il 26 gennaio 2024.

Dall’INPS una carta inclusione per ogni componente

Come anticipato in premessa, è capitato e sta capitando è che, la carta inclusione non è rilasciata solo al componente del nucleo familiare che ha presentato domanda reddito inclusione.

Succede che per lo stesso nucleo familiare bisogna ritirare più carte.

Ciò non è qualcosa di “anormale”. Infatti, secondo le regole su assegno inclusione (precisamente art. 5 comma 1, del D.M n. 154/2023)

il sussidio può essere erogato suddividendo l’importo spettante tra i componenti maggiorenni del nucleo familiare che esercitano le responsabilità genitoriali o sono considerati nella scala di equivalenza, riconoscendo a ciascuno la quota pro-capite.

In conseguenza di ciò, dunque, può darsi che l’INPS ne invii una per ogni componente. E solo il componente titolare della carta potrà ritirarle a disporne per l’utilizzo.

