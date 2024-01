Con la carta inclusione non si possono fare solo acquisti (beni di prima necessità) in negozi, ma si possono anche pagare le utenze (luce, gas, ecc.) e predisporre bonifico per il pagamento dell’eventuale rata del mutuo o dell’affitto di casa. A ciò si aggiunge la chance di prelevare in contanti, anche se entro un certo limite mensile.

La carta inclusione, ricordiamo, è lo strumento su cui, mensilmente, chi ne ha fatto domanda, riceve l’accredito del nuovo reddito inclusione.

Tutti gli acquisti vietati

Il sussidio contro la povertà introdotto, dal 1° gennaio 2024, in sostituzione del reddito di cittadinanza. Il riconoscimento non è automatico. Per averlo, oltre a rispettare requisiti di residenza, cittadinanza, soggiorno e ISEE, serve fare domanda (all’INPS, o anche tramite patronato e CAF).

La carta inclusione si ritira alla posta. I primi pagamenti assegno inclusione sono iniziati il 26 gennaio 2024.

La si può utilizzare per gli acquisti e pagamenti di cui in premessa. Invece, espressamente non la si può utilizzare per acquistare:

giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità;

acquisto, noleggio e leasing di navi e imbarcazioni da diporto, nonché servizi portuali;

armi;

materiale pornografico e beni e servizi per adulti;

servizi finanziari e creditizi;

servizi di trasferimento di denaro;

servizi assicurativi;

articoli di gioielleria;

articoli di pellicceria;

acquisti presso gallerie d’arte e affini;

acquisti in club privati;

acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo;

giochi pirotecnici;

prodotti alcolici.

Con la carta inclusione gli acquisti online non possono farsi. Non si può utilizzare all’estero e nemmeno fare acquisti tramite servizi di direct-marketing. Non è utilizzabile, ad esempio, per acquistare un pacco di pasta nel negozio che prevalentemente vende beni di cui al citato elenco.

Prelievi e bonifici, quanto costano con la carta inclusione

È ammesso, l’utilizzo della carta inclusione anche per fare prelievi del contante.

Si può prelevare al massimo 100 euro mensili, per i nuclei familiari composti da un singolo individuo. L’importo è incrementato in base alla cd. “scala di equivalenza”.

Il prelievo non è privo di costo. Sono, infatti, previste commissioni. In particolare, è trattenuta una commissione pari a:

1 euro, per ogni prelievo fatto da sportello ATM Postamat

1,75 euro, per ciascun prelievo effettuato presso gli ATM bancari in Italia (circuito Mastercard).

Non sono esenti da commissione nemmeno i bonifici fatti con la carta per pagare la rate del mutuo o l’affitto di casa. In tal caso il costo della commissione è di 1,00 euro per ciascuna operazione di bonifico e pari a 0,50 euro per ciascuna operazione di postagiro. La commissione è trattenuta direttamente dal saldo disponibile sulla carta.

