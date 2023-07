Carta giovani nazionale, cos’è e chi può averla anche nel 2023

La carta giovani nazionale esiste ancora anche nel 2023. Chi l’ha richiesta negli anni trascorsi può ancora utilizzarla. Chi non ce l’ha può, invece, richiederla.

Non è da confondersi con altre carte, come ad esempio la carta bonus cultura di 500 euro riservata a chi compie 18 anni in un certo anno. Non è nemmeno da confondersi con la carta acquisti di 382,50 euro che si sta distribuendo in questo periodo alle famiglie con ISEE non superiore a 15.000 euro (detta anche carta dedicata a te).

La carta giovani nazionale è un’iniziativa del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ed è dedicata ai giovani tra i 18 e i 35 anni di età.

Vediamo, quindi, cos’è, come averla e per cosa si può utilizzare.

Quali benefici

Si tratta di uno strumento digitale che permette di godere di particolari agevolazioni (ad esempio sconti) nell’acquisto o nell’accesso a beni e servizi pubblici e privati dei partner aderenti all’iniziativa.

Ad esempio, ci sono sconti fino al 30% su biglietti dei treni e fino al 15% sui biglietti di aerei e pullman. Oppure sconti dal 5% al 30% praticati da operatori turistici o per l’accesso ai musei.

Può essere utilizzata dai giovani italiani ed europei residenti in Italia di età compresa tra 18 e 35 anni. Questi grazie a tale strumento possono accedere anche alle agevolazioni e alle offerte che le carte di altri 36 Paesi europei mettono a disposizione nel circuito di EYCA (European Youth Card Association).

Carta giovani nazionale, come averla e come usarla

La carta giovani nazionale è gratuita. E’ accessibile esclusivamente attraverso l’app IO. Per l’accesso è necessario autenticarsi con credenziali SPID o CIE (Carta identità elettronica). Una volta entrati, basta andare alla sezione Portafoglio o alla scheda Servizio di Carta Giovani.

Da qui si potrà richiedere la carta e visualizzare i partner e le opportunità che ognuno di essi offre, oltre che le istruzioni per usufruirne.

Una volta richiesta, la carta giovani nazionale ha validità fino a 35 anni di età, per quanto riguarda l’accesso alle opportunità e agevolazioni in Italia. Invece, all’interno del circuito europeo EYCA, la carta è utilizzabile fino ai 30 anni di età.

