Il bonus cultura di 500 euro va definitivamente in soffitta lasciando spazio al nuovo bonus fino a 1.000 euro destinato a giovani 18enni (carta cultura giovani) e a giovani con merito scolastico (carta del merito).

Il decreto attuativo (Decreto Ministero Cultura 29 dicembre 2023) è approdato nella Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2024. Il provvedimento definisce i requisiti, i destinatari, gli importi delle due carte e i beni acquistabili. Definisce anche le modalità di richiesta, nell’attesa che venga resa attiva la relativa piattaforma.

Ricordiamo che i due benefici sono stati previsti dalla legge di bilancio 2023 (comma 630) in sostituzione, proprio, del citato bonus cultura.

Il bonus cultura 500 euro

Il vecchio bonus cultura 500 euro è stato, negli anni, riservato a coloro che avessero compiuto 18 anni. Si sostanzia in un voucher (nella forma di carta elettronica) dal valore di 500 euro. L’ultima edizione è quella riservata a chi è diventato maggiorenne nel 2022 (i nati nel 2004). Non sono stati richiesti requisiti ISEE e reddituali. Solo il requisito anagrafico.

Chi voleva avere la carta dell’ultima edizione doveva registrarsi, entro il 31 ottobre 2023, sulla piattaforma web denominata “app18”. Successivamente all’assegnazione del voucher è indicato anche il tempo entro cui spenderlo. Tale termine, al netto di proroghe, è fissato al 30 aprile 2024.

L’utilizzabilità è solo per acquistare beni e servizi rientranti nel seguente elenco:

biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, spettacoli dal vivo

libri

abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale

musica registrata

prodotti dell’editoria audiovisiva

titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali

nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingue straniere.

La carta cultura giovani e la carta del merito

La legge di bilancio 2023, ha messo la parola fine al bonus cultura di 500 euro per dare spazio a due nuovi benefici. Ossia la carta cultura giovani e la carta del merito.

Ognuna dal valore di 500 euro cumulabili. Questo significa che, laddove ci siano i requisiti per averle entrambe, è possibile chiederle e goderne cumulativamente. Dunque, possibilità di un bonus pari a 1.000 euro complessivi.

La carta cultura giovani è destinata a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 35.000 euro. È utilizzabile nell’anno successivo a quello del compimento del 18° anno di età.

La carta del merito è riconosciuta a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, che hanno conseguito, non oltre l’anno di compimento del 19° anno di età anno di età, il diploma finale delle scuole superiori con una votazione di almeno 100 centesimi. È utilizzabile a partire dell’anno successivo al conseguimento del diploma.

Quando e come fare domanda per carta cultura giovani e carte del merito

Per averle è necessario registrarsi sulla piattaforma informatica dedicata (il decreto sembra non dire ancora di quale piattaforma si tratti). Tale registrazione deve farsi:

per la carta cultura giovani , dal 31 gennaio al 30 giugno dell’anno successivo a quello del compimento del 18°anno di età

, dal 31 gennaio al 30 giugno dell’anno successivo a quello del compimento del 18°anno di età per la carta del merito, dal 31 gennaio al 30 giugno dell’anno successivo al conseguimento del diploma finale.

Le due carte potranno utilizzarsi esclusivamente per l’acquisto degli stessi beni e servizi acquistabili con il vecchio bonus cultura 500 euro.

Per tutti gli altri dettagli si rimanda al decreto carta cultura giovani e carta del merito emanato dal Ministero.

Riassumendo