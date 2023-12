A partire dal 2024 debutteranno la Carta del Merito e il Bonus Cultura Giovani. Come cantano gli Ex-Otago: “Se i giovani d’oggi valgono poco, gli anziani cosa ci hanno lasciato? I pregiudizi e le persone per bene e le autostrade. I giovani d’oggi valgono poco, gli anziani cosa ci hanno lasciato? I partiti che sono scatole vuote e una bella costituzione”.

Purtroppo capita spesso sentire le persone più adulte pronunciare frasi non propriamente carine sul modo di comportarsi dei più giovani.

Carta del Merito e Bonus Cultura Giovani 2024: tutto quello che c’è da sapere

Quest’ultimi, a loro volta, non possono fare a meno di sottolineare come il mondo attuale non sia altro che il frutto delle azioni dei ragazzi e degli adulti del passato. Una sorta di circolo vizioso che i “grandi” di oggi dovrebbero cercare di spezzare, per dare il via ad un nuovo

In particolare è necessario offrire ai giovani tutte le occasioni possibili per poter ampliare il proprio bagaglio culturale. Conoscenze che potranno rivelarsi particolarmente utili in diverse situazioni, come ad esempio in ambito lavorativo. Proprio in tale ottica il governo ha deciso di introdurre due nuove misure, ovvero la Carta del Merito e il Bonus Cultura Giovani a sostegno dei diciottenni. Entrambe disponibili a partire dal prossimo anno, come si legge sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze:

“Per favorire l’accesso dei giovani ad iniziative culturali è stata rivista la misura per la card diciottenni, e sono state istituite la carta della cultura giovani, destinata a tutti i residenti appartenenti a nuclei familiari con Isee non superiore a 35.000 euro e utilizzabile nel diciannovesimo anno di età, e la carta del merito, in favore dei ragazzi che hanno conseguito entro il diciannovesimo anno di età il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati con una votazione di almeno 100 centesimi”.

Dal valore pari a 500 euro ciascuna, le due carte sono compatibili.

Addio al bonus cultura da 500 euro

I soggetti interessati e aventi diritto, pertanto, potranno presentare domanda per entrambe le misure, riuscendo così a portare a casa fino mille euro. In entrambi i casi il denaro ricevuto potrà essere utilizzato solamente per l’acquisto di determinate tipologie di beni e servizi volti ad aiutare a migliorare la propria preparazione personale. Tra questi, ad esempio, si annoverano corsi di lingua, danza e musica. Ma non solo, sarà possibile acquistare biglietti per il museo, per il teatro, abbonamenti a quotidiani, mostre ed eventi culturali. Al momento non sono stati ancora emessi inecessari per il debutto di queste due nuove carte. Si resta quindi in attesa di comunicazioni ufficiali per sapere come richiedere e usufruire di queste nuove misure.

La Carta del Merito e il Bonus Cultura Giovani prenderanno definitivamente il posto del bonus cultura da 500 euro. Quest’ultimo è stato riconosciuto per l’ultima volta nel 2023 a favore dei giovani classe 2004, ovvero coloro che hanno compiuto i 18 anni nel 2022. Tale contributo potrà essere speso presso i negozi fisici oppure online aderenti all’iniziativa entro il 30 aprile 2024.